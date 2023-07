Massig Schaden in die Hölle – Build für Druide ist extrem stark

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Vergesst die Angriffsstärke – Mehr Schaden mit allen Klassen machen © Blizzard

Der Druide haut in Diablo 4 kräftig rein. Ein neuer Build übertrifft alles.

Irvine, Kalifornien – Der Druiden Build mit 1,8 Milliarden Schaden in Diablo 4 setzt voll auf die Klauen der Werwolf-Form. Dabei richtet man so viel Schaden an, dass man selbst Elitegegner teilweise mit nur einem Treffer bezwingt.

ingame.de zeigt den Build des Druiden für 1,8 Milliarden Schaden in Diablo 4.

Mehr zum Thema Diablo 4: Druiden Build mit 1,8 Milliarden Schaden dominiert Endgame

Der Druide ist im Endgame eine der stärksten Klassen in Diablo 4. In der Tierlist der Klassen von Diablo 4 spielt der Druide trotzdem nicht ganz oben mit, weil er im früheren Spielverlauf deutlich hinter anderen Klassen zurückbleibt, was seine Stärke angeht.