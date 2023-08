MckyTV rechnet mit Gamescom 2023 ab – Nur noch ein „Treffpunkt für Influencer“

Von: Noah Forouzan

MckyTV hat auf X sein Statement zu der Gamescom 2023 abgegeben. Er erzählt über seine Beweggründe, warum er nicht zu der diesjährigen Gamescom erscheinen wird.

Hamburg – Die jährliche Gamescom ist immer ein Grund zur Freude für die Influencer und Fans. Jedoch nicht für den Twitch-Streamer MckyTV. Er wird dieses Jahr nicht auf der Gamescom 2023 erscheinen. Auf Twitter, heute X, hat er ein Statement abgegeben und seine Beweggründe zu dieser Entscheidung genauer erklärt. Was ist der Hintergrund zu dieser Absage?

Das Statement von MckyTV: Auf X äußerte sich der Streamer zu der diesjährigen Gamescom. Auch wenn viele seiner Streamerkollegen an dem Messe-Event teilnehmen werden, bleibt MckyTV zu Hause.

Meine Leidenschaft liegt in der Welt der Videospiele. (...) Doch in den letzten Jahren habe ich bemerkt, dass die Gamescom immer mehr zu einem Treffpunkt für Influencer geworden ist, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was uns alle verbindet.