Megan Fox will Blut sehen: Hollywood-Star bewertet die besten Tode in Diablo 4

Von: Aileen Udowenko

In Diablo 4 gehen Spieler durch die Hölle. Allerdings wird ihr Opfer jetzt belohnt, denn Megan Fox persönlich bewertet die schönsten Tode im Spiel.

Irvine – In Diablo 4 lohnt sich das Sterben. Im neuesten Blizzard-Game müssen sich Spieler den Ausgeburten der Hölle stellen und die Dämonen-Horden sind auf keinen Fall auf die leichte Schulter zu nehmen. Dass es dadurch hin und wieder zum Tod der Spielfigur kommt, ist also nur verständlich. Allerdings muss dieser Umstand nicht mehr zwingend zu Frust führen, denn Blizzard belohnt das Sterben in Diablo 4 jetzt mit einer ganz besonderen Überraschung.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Sterben in Diablo 4 lohnt sich - Megan Fox bewertet die schönsten Tode

Die Aktion: Eigentlich ist das Sterben in Videospielen nichts Erstrebenswertes. Blizzard möchte das in Diablo 4 aber ändern. Deshalb hat sich das Entwicklerstudio eine wahre Hollywood-Ikone mit ins Boot geholt und sorgte damit bei den Fans für Freudensprünge. Denn niemand geringeres als Megan Fox tauchte plötzlich in einem Posting von Blizzard auf Twitter auf und lechzte nach den Ingame-Toden der Spieler. Hier ist der Post.

Spieler, die in Diablo 4 sterben, müssen also nicht direkt die Tastatur beiseitelegen, sondern können die Chance nutzen, um eine höllische Botschaft von Megan Fox zu erhalten. Denn die Schauspielerin wird für die schönten Todesszenen persönliche Grabreden halten. Die Teilnahme an dem blutigen Gewinnspiel könnte einfacher nicht sein und läuft bis zum 8. Juni.

Spieler müssen ihren Ingame-Tod in Diablo 4 aufnehmen Die Spielszenen müssen auf Twitter oder TikTok unter dem Hashtag „DiabloDeaths“ geteilt werden

Megan Fox will Blut sehen: Hollywood-Star bewertet die besten Tode in Diablo 4 © dpa / Dan Himbrechts / Blizzard (Montage)

Megan Fox bewertet Tode in Diablo 4 – Fans sind begeistert

Das sagen Fans: Von Blizzards besonderem Marketing-Schachzug sind Fans begeistert. Einige kommentieren sogar unter dem Post, dass sie überlegen, nur wegen der Chance von Megan Fox eine Nachricht zu erhalten, mit dem Spiel anzufangen. Für viele Spieler dürfte das Sterben in Diablo 4 jetzt wohl zum Segen werden.

Allerdings würde dem wahrscheinlich der Profi cArn_ nicht zustimmen. Denn cArn_ erreichte als erster Spieler weltweit Level 100 im Hardcore-Modus von Diablo 4, starb dann allerdings komplett ehrenlos an einem Disconnect im Game. Ob sich Megan Fox auch an so einem unspektakulären Tod labt, weiß wohl nur Lilith selbst.