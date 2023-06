Activision-Microsoft-Deal: Geheime Dokumente bleiben erstmal verschlossen

Von: Jonas Dirkes

Die Übernahme von Activision durch Microsoft ist noch immer durch. Scheinbar spielen aber geheime Dokumente, eine Rolle.

Hamburg – Im Zuge des noch immer nicht vollzogenen Activision-Deals kommen immer mehr Details über die Geschäfte von Microsoft und Sony ans Tageslicht. Sei es der Releasezeitraum der PS6 oder sogar ein potenzielles Ende der Gaming-Sparte von Microsoft: Normale Spielerinnen und Spieler sind um einiges besser über interne Details der großen Hersteller informiert als noch vor dem Deal. Abseits der Verhandlungen zur eigentlichen Übernahme klagte nun auch eine private Gruppe aus zehn Gamern gegen Microsoft. Teil dieser Kartell-Klage war auch eine brisante Mail des Xbox-Herstellers.

Name des Unternehmens Microsoft Gründung 4. April 1975 Hauptsitz Redmond, Washington CEO Satya Nadella Jahresumsatz 168 Milliarden USD (2021) Gründer Bill Gates, Paul Allen

Activision-Deal: Beweisstück K soll brisanten Inhalt enthalten

Was stand in der Mail? Das ist die große Frage. Denn der eigentliche Inhalt der Nachricht ist innerhalb der verfügbaren Gerichtsakte geschwärzt. Bekannt ist aber, dass es sich um eine Mail von Matt Booty, dem Head of Xbox Game Studios an den Xbox CFO Tim Stuart handeln soll. Geschrieben wurde die interne Nachricht wohl bereits 2019, also noch vor dem Deal mit Activision. Der Anwalt der Kläger beschreibt den Inhalt der Mail derweil aber als „unumstrittenen Beweis, dass Microsoft die Intention hatte, seinen Hauptkonkurrenten, die Sony PlayStation, aus dem Markt zu entfernen“.

Activision-Deal: Microsofts Plan war angeblich, die PlayStation komplett auszuschalten © Activision | Sony

Microsoft selbst spricht in Bezug auf Beweisstück K von interner Kommunikation, die demzufolge auch für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben solle. Was also genau in der Mail verhandelt wurde und ob es damals wirklich schon um den Activision-Deal ging, wird wohl vorerst ein Geheimnis bleiben. Gegenüber Axiom erklärte Microsoft aber, dass die besagte Mail wirklich von Booty stamme, aus rechtlichen Gründen jedoch nicht offengelegt werden könne.

Wie geht es nun weiter beim Activision-Deal? Microsofts Verschwiegenheit mag am derzeit laufenden Hauptprozess um die Übernahme von Activision Blizzard liegen. Bisher blockiert die amerikanische Kartellbehörde FTC den Gaming-Deal noch. Spannend dürften in diesem Kontext die anstehenden Zeugenaussagen vieler Branchengrößen werden. So stehen sowohl Microsofts Mail-Freunde Booty und Stuart auf der Zeugenliste, als auch Pete Hines von Bethesda – das ist der Publisher, den sich Microsofts Xbox-Division zuletzt einverleibte. Ebenso werden der umstrittene Activision CEO Bobby Kottick und PlayStation-Chef Jim Ryan im Prozess aussagen.