Modern Warfare 3 bessert Fehler aus

Von: Janik Boeck

Teilen

Call of Duty: Hydro Kampfpaket für CoD MW2 und Warzone 2 © Activision

Modern Warfare 3 korrigiert Fehler.

Santa Monica, Kalifornien – Der Sommer ist nicht nur des Wetters wegen eine heiße Phase. In Sachen Gaming kommt es in der wärmsten Jahreszeit des Jahres zu allerlei Gerüchten. Aktuell wird vor allem Modern Warfare 3 hoch gehandelt. Das alljährliche Call of Duty steht kurz vor einer Ankündigung.

ingame.de verrät, welchen Fehler von Warzone 2 und MW2 Modern Warfare 3 korrigiert.

Mehr zum Thema Modern Warfare 3 macht richtig, wofür MW2 und Warzone 2 gehasst wurden

Beim Übergang von Warzone 1 wurden Skins, Baupläne und Operator nicht zu Warzone 2 übertragen. Das soll sich bei Modern Warfare 3 ändern.