Modern Warfare 3 bringt vielleicht eine gute Map zurück

Von: Janik Boeck

Hemlock Battle Pass Season 2 in Warzone 2 und Call of Duty Modern Warfare 2 © Activision

Kommt in Modern Warfare 3 diese gute Map zurück?

Santa Monica, Kalifornien – Wer „Call of Duty“-Fans nach dem fragt, was sie am meisten vermissen, dürfte fast einhellig Verdansk als Antwort bekommen. Die Map des ersten Warzone ist fest in die Herzen der Community eingebrannt. In einem Reveal-Trailer zum neuen Bösewicht Makarov gibt es Hinweise, dass Verdansk mit Modern Warfare 3 zurückkehrt.

ingame.de verrät, was an den Hinweisen zu Verdansk in Modern Warfare 3 dran ist.

Nach der Release-Ankündigung zu Modern Warfare 3 wurde auch der Bösewicht gezeigt. Im Makarov-Reveal gab es schon einige Szenen aus der Kampagne von MW3 zu sehen.