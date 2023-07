„Wird maximal floppen“: Energy-Drink von MontanaBlack fällt bei etlichen Fans durch

MontanaBlack bringt mit „Gönrgy“ seinen eigenen Energy-Drink auf den Markt. Fans lachen über Namen, Geschmack und Originalität des Influencer-Getränks.

Buxtehude – Als Streamer kann man es mit Werbung und Sponsoring schon ziemlich weit bringen, doch wer das ganz große Geld will, muss seine Marke erweitern. MontanaBlack will nun wie viele andere Influencer neben Leuchtschildern und schwarzen Pullis auch ein eigenes Getränk verkaufen. Der Energy-Drink „Gönrgy“ fällt dabei bei vielen Fans des Twitch-Stars durch.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack: Energy-Drink fällt bei etlichen Fans durch – Versuchen werden es trotzdem viele

Was ist passiert? Mit der Ankündigung von MontanaBlacks Energy-Drink „Gönrgy“ sammeln sich etliche Fans auf Twitter, YouTube und Instagram, um ihre Meinung über das neue Influencer-Getränk abzugeben. Dabei scheinen zwar viele mindestens eine oder zwei Dosen des Energy-Drinks probieren zu wollen, doch den meisten gefällt schon der Name nicht. Aber auch der fehlende Zucker, die vermeintlichen Geschmacksrichtungen und die Originalität fallen bei vielen Fans durch.

„‚Herzensangelegenheit‘– genau. Früher oder später wird es eine Angelegenheit fürs Herz. Steckt sicher so viel Liebe drin, wie in seiner Handy-App.“

„Endlich mal ein Influencer der ein Getränk herausgebracht hat, 2 Jahre harte Arbeit — Stark!“

„Ich glaube, mit richtigem Zucker würden es mehr Leute kaufen. Also so 2 Versionen normal, und zero.“

„Hab das Gefühl der Energy wird maximal floppen so wie dieser TikTok-Energy“

„Der schmeckt wahrscheinlich, wie jeder andere.“

„Auch noch kalorienarm 😭😭😭😭😭“

„Würden die Influencer Produkte auch nicht absolut peinliche Namen haben, dann könnte man sich den scheiß ja vielleicht mal geben.“

Monte stichelt an: Doch sind sich manche Fans und Schaulustige auch sicher, dass der Energy-Drink ein Erfolg wie Alge von Knossi oder Vitavate von EliasN97 wird. MontanaBlack selbst ist sich auch sicher, dass er die Produkte seiner Twitch-Konkurrenten ausstechen kann. Mit einer Kampfansage an Vitavate macht sich Monte ein paar wuselige Feinde, die mit Sprüchen wie „Vitavate > Rentnergy“ kontern.

„Gönrgy auf die 1“ ist MontanaBlacks Version des Spruches „Vitavate auf die 1“, die EliasN97, seine Freunde und Fans immer wiederholen. Ob Montes Gönrgy das Vitaminwasser seines Influencer-Kollegen ausstechen kann, wird die Zeit zeigen. Vielleicht können die Getränke ja sogar koexistieren.

Gönrgy von MontanaBlack – Das ist bisher über den Energy-Drink vom Streamer bekannt

Geschmacksrichtungen: Einige findige Fans haben sich auf die Suche nach Hinweisen zu den drei Sorten gemacht, die zur Markteinführung von Montes Energy-Drink am Start sind. Dabei scheint es sich um Blueberry Coconut, Raspberry Cheesecake und Tropical Exotic zu handeln.

Veröffentlichung: Auf der Webseite von Gönrgy findet sich die Nachricht „Ab 20.07.2023 wird gegönnt“, sodass man davon ausgehen kann, dass der Energy-Drink schon bald erhältlich ist. Zur Ankündigung hieß es noch, dass der Release am 9. Juli stattfindet, doch scheint es eine Verzögerung gegeben zu haben.

Weitere Produkte: Recherchen haben ebenfalls ergeben, dass MontanaBlack nicht nur an einem Energy-Drink arbeitet, sondern auch einen eigenen Vape auf den Markt bringen will. MontanaBlack scheint sich also genau die Produkte ausgesucht zu haben, die er ohne viel weiteren Aufwand in seinen Streams bewerben kann. Knossi und Trymacs haben ihre eigene Pizza-Lieferkette ins Leben gerufen – welcher Influencer als Nächstes dran ist, wird die Zeit zeigen.