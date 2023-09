„Habe den Bezug zu Geld verloren“ – MontanaBlack über sein Vermögen

MontanaBlack hat seinen Fans bei Twitch einen Einblick in seinen Geldbeutel gegeben. Dabei hat er auch zugegeben, wie sein Vermögen ihn verändert hat.

Buxtehude – Wenn man es bei Twitch einmal weit genug bringt, dann kann auf der Plattform, oder seinen Konkurrenten, das große Geld winken. Dass man als Streamer eine Menge verdienen kann, ist mittlerweile bekannt. Das Vermögen kann einen aber auch verändern – das weiß auch MontanaBlack. In einem Livestream hat der deutsche Twitch-Star einen neuen Einblick in seine Einnahmen gegeben. Gleichzeitig hat er aber auch erklärt, wie weit sein Umgang mit Geld mittlerweile von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt ist.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 2. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.950.000 (Stand August 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand August 2023)

MontanaBlack: Einblicke in YouTube-Einnahmen – Sechsstellige Zahlen in nur einem Monat

So viel Geld verdient MontanaBlack mit YouTube: Im Livestream am 11. September 2023 hat Marcel „MontanaBlack“ Eris einen neuen Einblick in sein Streamer-Leben gegeben. Schon zu Beginn seiner Sendezeit ging es hauptsächlich um das gute Geld. Dabei hat Monte die Zahlen seiner YouTube-Einnahmen ganz unverblümt gezeigt, allein im Juli 2023 hätte er von seinen verschiedenen Kanälen zusammengerechnet über 250.000 Euro eingenommen.

YouTube-Einnahmen im Juli: 266.131 Euro

Das alles geht natürlich nicht unversteuert auf sein Konto. „Klar, da gehen auch Steuern von runter, gute 50 Prozent“ erklärte MontanaBlack weiter. Die Zahlen gelten aber allein für YouTube. Auch mit Twitch und mit Gönrgy macht Monte einen Millionenumsatz. Bei solchen Zahlen gab der Streamer aber auch zu, an einem ziemlichen Luxus-Problem zu leiden.

Wie gut verdient MontanaBlack im Vergleich mit anderen Streamern? Twitch: Top 10 Streamer-Einkommen – So viel verdienen MontanaBlack, Knossi, und Gronkh

MontanaBlack über sein Vermögen – „Hab völlig den Bezug zum Geld verloren“

So denkt MontanaBlack über sein Vermögen: Schon vor der Enthüllung seiner Einnahmen war Geld ein Thema im Livestream von Monte. Er sei kürzlich mit seiner Großmutter tanken gewesen, wo Oma sich über 4 Cent niedrigere Spritpreise gefreut hätte. Für MontanaBlack wären das beim Volltanken eine Ersparnis von rund 4 Euro, wie er im Stream vorrechnete.

Und dann hab ich selber realisiert, in was für ner gesegneten Situation ich bin, aber wie sehr ich eigentlich in vielen Punkten den Bezug zum Geld verloren habe. Ob der Tank 4 Euro mehr kostet oder nicht, ist mir sowas von egal.

So etwas ist für Marcel Eris aber nicht grundsätzlich immer etwas Gutes. „Manchmal ärger ich mich auch darüber, dass ich so den Bezug zum Geld verloren habe“, erklärt der Streamer. Zehn Euro würden sich für Monte heutzutage einfach nicht mehr anfühlen, wie sie es noch vor ein paar Jahren getan hätten.

MontanaBlack: 2000 Euro von Fan geschenkt: „Ich weiß nicht womit ich das verdient habe“ © Twitch:MontanaBlack/Freepik (Montage)

Seinen eigenen Opa sieht er im Vergleich mit sich als Vorbild, den er im Livestream als echten Pfennigfuchser beschreibt. „Da hab ich so das Gefühl, dass bei mir der Zug abgefahren ist“, lamentiert Monte. Er selbst würde viel zu oft für Quatsch Geld ausgeben, den er letzten Endes nicht brauchen oder benutzen würde.

Der Blick auf die YouTube-Abrechnung liefert schließlich den Grund für MontanaBlacks Umgang mit Geld. Bei solchen Zahlen fällt der Blick auf das Kleine auf Dauer eben schwer. Immerhin kann MontanaBlack aber sein Geld auch zu guten Zwecken nutzen, zum Beispiel, um seinen Großeltern problemlos mal eine neue Kaffeemaschine zu kaufen, wenn die alte den Geist aufgibt.

MontanaBlack ist den Luxusproblemen definitiv nicht fremd, auch, ohne dass er tanken gehen muss, um sie zu realisieren. Im August ergab sich eine kuriose Situation, als MontanaBlack im Heide Park nicht bezahlen konnte, sozusagen weil er zu reich für Kleingeld ist.