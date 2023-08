MontanaBlack hält nichts von Schönheitsoperationen

Der deutsche Streamer MontanaBlack lässt sich im Livestream über Schönheitsoperationen aus.

Buxtehude – Auf Instagram und Co. werden gerade junge User immer wieder mit Schönheitsideale konfrontiert. In einem Livestream beschäftigt sich auch MontanaBlack mit dieser Thematik und teilt seinen Zuschauern mit, was er von den operierten Vorbildern hält. Gerade für Schönheits-OPs hat der Streamer kein Verständnis und findet harte Worte.

In einem Livestream reagiert MontanaBlack auf das Video von Sashka, in dem die YouTuberin der These nachgeht, ob Erfolg und Schönheit zusammenhängen. Hierfür thematisiert sie unter anderem auch den Umgang mit Schönheit-OPs unter Stars und Sternchen. MontanaBlack hat genau zu dem Thema eine klare Meinung, denn für ihn sind die Ideale, die mit den OPs erreicht werden sollen, alles andere als erstrebenswert.