„Ist die neu?“ MontanaBlack ist verwirrt von Hype um Dilara

Der größte Streamer Deutschlands „MontanaBlack“ hat scheinbar nichts von der Newcomerin „Dilara“ gehört. Was hält Monte vom Hype der Streamerin?

Hamburg – Seit einigen Tagen dominiert „di1araas“, mit bürgerlichem Namen Dilara, die Twitch-Charts. Erst durch ein Video ist MontanaBlack auf sie aufmerksam geworden. Für den Streamer sorgte es für Verwirrung und er konnte das Ganze nicht richtig zuordnen. Monte hatte bis zu dem Zeitpunkt nichts von ihr mitbekommen und fragte, wer sie sei. Wie reagiert der 35-Jährige auf die Newcomerin?

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 2. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.950.000 (Stand August 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand August 2023)

MontanaBlack reagiert auf den Hype um Dilara – Wer ist die Streamerin?

So stößt MontanaBlack auf Dilara: Monte reagierte in seinem Stream auf das neueste YouTube-Video von Satter Hugo. In einem Abschnitt kam die neue Streamerin Dilara vor. An der besagten Stelle gab es kurze Zusammenschnitte zwischen ihr und ihrem Streamerkollegen Stegi. Dies sorgte für den Streamer für Kopfkratzen.

So reagiert Monte auf das Video: „Ist die neu oder was bei Twitch?“ Auch kurz danach fragte er seinen Chat, ob Stegi „Druck“ hätte und Dilara nur die „Promo“ mitnehmen möchte, daraufhin bejahten seine Zuschauenden. Nachdem er aufgeklärt wurde, musste Monte selber lachen, als er von seinem Chat erfuhr, wie das Ganze zustande kam.

Wer ist Dilara überhaupt? Die Streamerin namens di1arass, bürgerlich Dilara, konnte innerhalb von nur wenigen Tagen die 100.00er-Marke an Followern auf Twitch knacken. Mit 15.124 gleichzeitig Zuschauenden hatte sie ihren Peak während eines Streams. Im folgenden Artikel dreht sich alles um die Newcomerin: di1araas erobert Twitch im Sturm – TikTok-Star ist sofort auf Platz 1.

MontanaBlack kannte Dilara nicht – Tanzvideos sind nicht sein Content

Montes Meinung über Dilara: Auch wenn Dilara einen beachtlichen Werdegang auf TikTok (6 Mio.), YouTube (1,4 Mio.) und Instagram (1 Mio.) hat, scheint Monte nicht davon beeindruckt zu sein. Es ist schlichtweg „nicht sein Content“ und verfolgt keine Tanzvideos. Zwar betont er, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so schwierig sei so viele Follower zu bekommen wie vor 7 Jahren, dennoch hat er ihre Leistung nicht abgesprochen. Auch Monte kennt sich sehr gut mit 7-stelligen Zahlen aus: G steht für Geld: MontanaBlack macht zum Release Millionen-Umsatz mit Gönrgy.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich Dilara auch in der Zunkunft auf Twitch halten wird. Natürlich kann ein Twitch-Gigant, wie MontanaBlack, einen großen Einfluss auf die Sache haben. Wir bleiben gespannt. Falls ihr genauso wie Monte den Pizza Burger vermisst, dann schaut unbedingt hier rein: MontanaBlack will Pizza Burger zurück – Dr. Oetker stichelt auf Twitter.