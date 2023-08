„Wäre schon längst bei Kick“ – MontanaBlack erklärt, warum er noch nicht gewechselt ist

MontanaBlack ist aktuell noch auf Twitch aktiv. In einem seiner letzten Streams hat er erneut über einen möglichen Wechsel zu Kick gesprochen.

Buxtehude – MontanaBlack ist einer der bekanntesten Streamer auf Twitch – er ist aber auch einer der größten Kritiker der Plattform. In den letzten Monaten hat er häufig darüber gesprochen, dass er nicht glücklich damit sei, wie sich Twitch entwickelt. Immer wieder spekulieren seine Fans daher, ob „Monte“ nicht schon bald zum Konkurrenten Kick wechseln könnte. In einem aktuellen Stream verriet er, dass ihn nur eine Sache bei Twitch halten würde.

MontanaBlack erklärt – nur eine Sache hält ihn noch bei Twitch

Was ist passiert? Monte sagte im Livestream, dass ihm momentan seine Twitch-Zahlen egal sein und er einfach das mache, worauf er aktuell Lust habe. Als jemand im Chat kommentierte, dass der „Kick-Deal kommt“, antwortete der 35-Jährige: „Hätte ich nicht Gönrgy released, dann wär‘ ich schon längst bei Kick, ja“. Hier der Ausschnitt aus dem Stream:

Zuletzt gab er bereits Einblicke, wie viel Geld er beim Twitch-Konkurrenten einnehmen könnte. Bei Kick könnte MontanaBlack demnach einen Monatsgehalt als Stundenlohn verdienen.

Darum ist MontanaBlack noch bei Twitch: Neben dem Release seines Energydrinks gibt es einen anderen Grund, der ihn noch bei Twitch hält: Seine Community und die Interaktion mit ihr im Chat. Das Unternehmen hinter der Streamingplattform ist für ihn der größte Störfaktor. „Ich persönlich verbinde mit Twitch außer dem sehr, sehr genialen Chat [...] nur noch Clownsnasen-Entscheidungen und eine Plattform, die schon lange nicht mehr das ist, was für mich mal Twitch war“, so MontanaBlack.

Aber selbst der Chat auf Twitch sei nicht optimal. Die Darstellung des gefällt Monte nicht, weshalb er Addons benötigen würde, damit das Fenster so aussieht, wie er es möchte. „Nicht mal Twitch selber kriegt es hin, den Twitch-Chat gut aussehen zu lassen. Ich musste mir dafür externe Dinger holen.“

MontanaBlack über einen möglichen Wechsel zu Kick: „Wir warten einfach mal ab“

MontanaBlacks Kick-Wechsel nur noch eine Frage der Zeit? Seine Streaming-Zukunft hält Monte noch offen und ein Wechsel ist definitiv nicht ausgeschlossen. „Wir warten einfach mal ab. Das habe ich auch genauso den Leuten von Twitch gesagt“, erklärt MontanaBlack.

Danach zählte er einige Argumente auf, die für Kick sprechen: „Von der Optik ist es ähnlich wie Twitch – okay es sieht gleich aus wie Twitch. [...] Dann hab‘ ich alles [...], was ich bei Twitch auch habe. Ich hab nen gut aussehenden Chat. Ich hab‘ – und das ist das Entscheidende – ich hab‘ nen gut aussehenden Chat, der gut funktioniert.“ Natürlich ist der finanzielle Aspekt nicht außer Acht zu lassen: „Und der Unterschied ist am Ende wandern noch 95 Prozent der Einnahmen in meine Tasche.“ Der komplette Stream ist unter diesem Link zu finden – ab Minute 19 spricht er über Kick.