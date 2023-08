MontanaBlack will mit Mathe beweisen, warum Shurjoka keine echte Gamerin sein kann

MontanaBlack schießt weiter gegen Streamin Shurjoka. Mit Mathe will er auf Twitter beweisen, warum ihr Computerspielpreis nicht gerechtfertigt sei.

Buxtehude – Wie viel muss ein Streamer für sein Publikum zocken, um als Gamer ernst genommen zu werden? Diese Frage scheint auch MontanaBlack gerade umzutreiben. Der Twitch-Star ist seit einiger Zeit schon im Streit mit Shurjoka, Preisträgerin der „Spielerin des Jahres“ beim Computerspielpreis 2023. Kritik hatte Pia Scholz, wie sie mit vollem Namen heißt, schon zur Verleihung kassiert, MontanaBlack lässt aber nicht locker und will seine Kritik an ihr jetzt mit Mathematik untermauern.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack: Streit mit Shurjoka reicht schon mehrere Monate zurück

Das war passiert: Im März 2023 fand die diesjährige Verleihung des deutschen Computerspielpreises statt. Seit 2021 gibt es bei der Veranstaltung auch die Kategorie „Spieler/Spielerin des Jahres“, die zuletzt schon an bekannte Influencer und Streamer wie HandofBlood oder Gnu ging. In diesem Jahr erhielt Shurjoka den Preis. Eine Auszeichnung, die in den Augen einiger Leute ungerechtfertigt sein soll – unter den Kritikern finden sich auch Streamer wie KuchenTV oder MontanaBlack.

Wer ist die Jury für den Deutschen Computerspielpreis? Für die Nominierung und Preisvergabe des Deutschen Computerspielpreis sind bis zu 40 Personen aus unterschiedlichen Feldern verantwortlich. Wir finden in der Jury Politiker des Bundestages (da der Preis vom Bund offiziell gefördert wird), Vertreter der Fachpresse und Industrie, Influencer sowie Wissenschaftler.

Die Begründung für die Kritik ist, dass Shurjoka in ihren Livestreams eigentlich keinen großen Fokus auf Gaming-Inhalte legt. Laut Twitch-Statistik soll das Chat-Format „Just Chatting“ etwa 52% ihrer Livestreams ausmachen, mit 512 Stunden für das gesamte Jahr 2022. Der Rest davon wäre tatsächlich in Videospiele geflossen, also schätzungsweise etwas mehr als 400 Stunden.

MontanaBlack: Weitere Kritik an Shurjokas Spielzeit im Livestream

Monte findet den Preis ungerechtfertigt – immernoch: Inzwischen sind ein paar Monate ins Land gezogen und der Konflikt um die Spielerin des Jahres hat sich gewandelt, besonders nachdem Shurjoka in harten Streit mit Skandal-Streamer Scurrows geraten ist. Dennoch ist das Thema Spielzeit in Livestreams für MontanaBlack noch nicht gegessen. Auf Twitter hat Monte das Verhältnis zwischen IRL-Content und Spielen mal vorgerechnet, um seine Kritik zu rechtfertigen.

Montes Behauptung: Ein Gamer, der am Abend nach der Arbeit zwei bis drei Stunden spielt, würde bei 220 Arbeitstagen im Jahr schon auf 440 bis 660 Stunden Spielzeit kommen. Wochenenden oder Urlaube wären da noch nicht mit eingerechnet. Für MontanaBlack sei die Zeit, die Shurjoka tatsächlich in Livestreams mit Zocken verbracht hat, kein ausschlaggebender Grund für eine Auszeichnung.

Die Jury des deutschen Computerspielpreis hat ihre Entscheidung für den Preis aber schon zur Zeit der Verleihung so begründet: „Dabei ist uns als Jury wichtig hervorzuheben, dass Pia nicht nur auf Twitch aktiv ist, sondern auch andere Plattformen wie Twitter und Instagram nutzt, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen“. Auch im Vorfeld hat die Jury schon betont, dass Shurjokas anhaltendes Engagement für die Verbindung von Gaming mit politischer Aufklärung ein wichtiger Faktor für die Nominierung gewesen sei. Daran dürften auch die Vorrechnungen von MontanaBlack wenig Unterschied machen.