Mit nichts verdient er mehr – MontanaBlack enthüllt seine größte Einnahmequelle

Von: Josh Großmann

MontanaBlack kann man auf extrem vielen Plattformen folgen. Besonders auf YouTube und Twitch liegt der Erfolg, doch womit verdient der Streamer das meiste Geld?

Buxtehude – Mit Videos, in denen er über alles Mögliche spricht, während er Games wie Call of Duty spielt, ist MontanaBlack bekannt geworden. Mittlerweile ist der 36-Jährige wohl der bekannteste deutsche Streamer. Bei seinen Zuschauerzahlen kann selbst internationale Konkurrenz staunen, doch bleibt die Frage, was sich finanziell am ehesten lohnt. Sind es YouTube-Videos, Twitch-Streams oder vielleicht doch sogar TikTok-Clips?

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack enthüllt, womit er am meisten verdient – Das ist sein umsatzstärkstes Geschäft

Was ist passiert? Auf Twitch lässt sich MontanaBlack von seinen Fans nicht nur Geld spenden. Hin und wieder dürfen sie dem Streamer auch hautnah – im Voicechat – eine Frage stellen. „Eine Frage, Go“ nennen Twitch-Stars das Format, in denen sie ihren Fans das Wort geben. Bei MontanaBlack hat es einen Fan besonders interessiert, mit welcher Plattform er am meisten Umsatz mache.

Auf diese Frage gibt es gleich zwei Antworten. So meint Monte, dass „rein von der Auszahlung auf dem Konto“ bei YouTube am meisten Geld rumkomme. Jedoch hat MontanaBlack auch mehrere Kanäle, die mit teils ähnlichen Videos bespielt werden. MontanaBlack hat bei einem Gönrgy-Geschenk an einen Streamer-Kollegen gespart – für Rohat sind wohl nur die YouTube-Einnahmen gut. Nur die YouTube-Kanäle „MontanaBlack“ und „SpontanaBlack“ gehören dem Streamer, an den anderen Kanälen wird er prozentual beteiligt.

Offizielle YouTube-Kanäle mit MontanaBlack-Inhalten MontanaBlack – Vlogs und Video-Projekte, keine Twitch-Highlights SpontanaBlack – Highlight-Videos mit Themenbezug und Richtiger Kevin – Twitch-Highlights und weitere spannende Monente von MontanaBlack Die Crew – Zusammenschnitte aus Twitch-Streams, Reactions und Realtalks It’s only a Hobby – Counter Strike Openings und weitere Inhalte zu CS:GO

„Dementsprechend wäre YouTube mehr, aber jetzt rein allein ist es auf jeden Fall Twitch“, offenbart MontanaBlack überraschend gegenüber seinem Fan. MontanaBlack meckerte über Twitch-Gehaltskürzungen und wettert gegen seine Kollegen, die sich mit der Plattform gut stellen wollen. Auch den Fan wundert, dass Twitch die größte alleinige Einnahmequelle sein soll, wenn derzeit doch so viele Streamer zur Konkurrenz wechseln.

Je mehr du streamst, desto mehr verdienst du halt.

In den letzten 90 Tagen (Stand: 17. Juli 2023) war der Streamer aus Buxtehude an 71 Tagen live auf Twitch – kein Wunder, dass er bei so hoher Streamzeit ebenso hohe Werbeeinnahmen verzeichnen kann. Zwar schaltet MontanaBlack Werbung, aber nur, wenn er das Zimmer verlässt. Doch auch mit weniger als der maximalen Menge Werbung scheint Twitch ordentlich für MontanaBlack abzuwerfen. Wie viel genau am Ende auf dem Konto landet, hat MontanaBlack aber nicht verraten.