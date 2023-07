MontanaBlack soll Vape planen – Elektrische Zigarette vom Influencer

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack soll Vape planen – Elektrische Zigarette vom Influencer © Moritz Frankenberg/dpa

MontanaBlack, der wohl bekannteste deutsche Twitch-Streamer, könnte bald seine eigenen E-Zigaretten auf den Markt bringen. Doch lohnt sich das überhaupt?

Buxtehude – „Get On My Level“ ist so etwas wie der Slogan von MontanaBlack. Und mit neuen Produkten wie dem Energy-Drink „Gönrgy“ sowie einer vermuteten Einweg-E-Zigarette namens „Get On My Vape“ versucht der Streamer wohl dieses Level noch zu erhöhen. Doch steht es schon vor einer offiziellen Ankündigung schlecht um die Wegwerf-E-Zigarette. Deshalb wird es „Get On My Vape“ wohl nicht auf den Markt schaffen.

ingame.de zeigt, was wir über MontanaBlacks E-Zigarette wissen und warum das Projekt wohl bald scheitern wird.

MontanaBlack hat sich bisher auf Merch-Verkäufe und einige Spezial-Produkte zu seiner Marke beschränkt. Doch nun geht der Twitch-Influencer unter die Unternehmer und bringt einen Energy-Drink auf den Markt. Scheinbar hat der 36-Jährige aber noch andere Projekte in Arbeit, denn wie sich herausstellt, arbeitet MontanaBlack an „Get On My Vape“.