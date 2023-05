MontanaBlack geigt TV-Sendern die Meinung – Twitch-Star will kein „RTL-Publikum“

Von: Josh Großmann

Teilen

Auf der OMR hat Kai Pflaume wieder mit MontanaBlack gesprochen. Der Moderator fragt sich, warum man den Twitch-Streamer nie im Fernsehen sieht.

Hamburg – Auf Twitch fühlt sich MontanaBlack besonders wohl. Als Streamer kann er mit viel Spontanität und unter eigener Regie seine Inhalte so vermitteln, wie er das gern hätte. Doch als echter Star-Streamer bekommt MontanaBlack auch etliche Anfragen fürs Fernsehen. Der bekannte TV-Moderator, YouTuber und enger Freund des 34-Jährigen – Kai Pflaume – fragt, warum er sich selten in der Flimmerkiste blicken lässt.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: Mai 2023) Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: Mai 2023)

MontanaBlack fast nie im TV – Streamer ätzt und verrät den Grund dafür

Was ist passiert? Am 9. und 10. Mai hat sich so ziemlich alles, was im Internet Rang und Namen hat, auf der OMR 2023 getroffen. Auch MontanaBlack war auf der Medien- und Marketing-Messe zu Gast. In einem Interview mit Kai Pflaume sprach der wohl bekannteste deutsche Streamer über seine Meinung zum Fernsehen, seine Einnahmen im Internet und vieles mehr. Erst neulich sprachen MontanaBlack und Kai Pflaume über die letzte Beziehung des Streamers.

„Fernsehen ist ein Medium, wo man dich eher nicht sieht. Woran liegt das?“, fragt Kai Pflaume direkt nach einem kleinen Eingangsplausch. Da er selbst aus dem Fernsehen bekannt ist, liegt dem Moderator das Thema wohl nahe und würde den Streamer gern zu sich in die Show: „Wer weiß denn sowas?“ einladen. Doch MontanaBlack hat eine klare Linie, wenn er an Kooperationen mit dem Fernsehen denkt.

Weil ich ein Elefantengedächtnis habe und ich nicht vergessen habe, dass diese ganzen [TV-Verantwortlichen] über uns gelacht haben und mit Finger auf uns gezeigt haben: ‚Guck mal, die Idioten aus dem Fernsehen’ [(sic!) MonatanBlack meint „Internet“; Anm. d. Red.]. Jetzt merken die ihre Einschaltquoten gehen in den Keller und jetzt wollen die bei uns die Reichweite holen und da sage ich einfach: Nein danke.

Der Grund: Dem Streamer stößt es sauer auf, dass TV-Sender und deren Verantwortliche die Streaming-Szene lange Zeit nicht ernst genommen hätten. Da sich nun große Events wie Der große Kick von Trymacs oder 7 vs. Wild von Fritz Meinecke durchsetzen, würden nun Angebote reinflattern, bei denen MontanaBlack jedoch nur mit dem Kopf schütteln kann. Das Video von der OMR haben wir hier eingebunden.

„Möchte ich wirklich das Publikum von RTL haben?“, fragt MontanaBlack den Interviewenden rhetorisch. Auf Twitch ist der Streamer noch weitaus mehr auf seine Zuschauer und Zuschauerinnen und deren Spenden sowie weitere Unterstützung angewiesen. Seit nunmehr zehn Jahren auf der Streaming-Plattform hat sich MontanaBlack eine echte, eigene Community aufgebaut, in der er wohl wenig Überschneidungen mit dem Publikum von RTL sieht.

MontanaBlack macht Ausnahmen – Würde unter bestimmenden Bedingungen doch ins Fernsehen

War bereits im TV: MontanaBlack hat sich in der Vergangenheit schon im Fernsehen gezeigt und hat bei SternTV Interviews gegeben. Aber hierbei ging es ihm darum, dass seine Großeltern und auch er selbst SternTV für „neutrale und vernünftige Berichterstattung“ mögen würden. Doch blieben weitere Ausnahmen bisher aus.

MontanaBlack geigt TV-Sendern die Meinung – Twitch-Star will kein „RTL-Publikum“ © YouTube: OMR/Freepik (Montage)

Jedoch erklärt MontanaBlack, dass er auch in der Show seines guten Freundes vorbeischauen würde – auch wenn er sich „absolut zum Idioten“ machen würde. „Also ich bin nicht prinzipiell gegen TV-Auftritte, aber ich sortiere da auch schon hart aus“, findet MontanaBlack als abschließende Worte für das Thema. Ob er sich wirklich bei „Wer weiß denn sowas?“ Blicken lässt, wird die Zeit zeigen – doch MontanaBlack hat seine Einladung für 7 vs. Wild abgelehnt und ist auch sonst nicht bekannt dafür, an vielen Events teilzunehmen.