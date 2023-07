MontanaBlacks Doppelgänger: Gesuchter Einbrecher sieht Streamer zum verwechseln ähnlich

Von: Aileen Udowenko

Teilen

MontanaBlack hat seine kriminelle Vergangenheit eigentlich hinter sich gelassen. Das Phantombild eines Einbrechers sieht ihm allerdings zum Verwechseln ähnlich.

Buxtehude – MontanaBlack (Marcel Eris) war vor seiner Twitch-Karriere kein Musterbürger. Doch seine kriminelle Vergangenheit hat er eigentlich abgelegt. Ein Zuschauer ist jetzt aber auf ein Phantombild eines gesuchten Einbrechers gestoßen, der sein Doppelgänger sein könnte. Auch der Streamer ist verblüfft von der Ähnlichkeit.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack als gesuchter Einbrecher – Phantombild wirft bei Fans Fragen auf

Das Phantombild: MontanaBlack macht kein Geheimnis daraus, dass er in der Vergangenheit nicht immer vorbildliche Entscheidungen getroffen. Seiner kriminellen Karriere hat er aber schon vor Jahren ein Ende bereitet. Jetzt ist allerdings ein Phantombild aus Zwickau aufgetaucht, das bei einigen Fans Fragen aufwirft. Denn der gesuchte Einbrecher sieht dem Twitch-Star zum Verwechseln ähnlich.

Was ist passiert? Die Polizei in Zwickau sucht nach einem Einbrecher, der bereits Ende 2022 in ein Bürogebäude eingebrochen und dort einen fünfstelligen Geldbetrag entwendet haben soll. Durch einen Zeugen konnte ein Phantombild des Mannes erstellt werden, mit dem jetzt gefahndet wird.

In Zwickau wird von der Polizei nämlich ein Einbrecher gesucht, der an einem Diebstahl in einem Bürogebäude beteiligt war. Das Phantombild, welches durch Berichte von Augenzeugen angefertigt wurde, teilte ein Zuschauer von MontanaBlack auf Twitter: „Du bist also der Einbrecher?“. Diese Anschuldigung nimmt der Streamer allerdings mit Humor. Anders als schlechte Bewertungen zu Gönrgy, dort legte sich MontanaBlack zuletzt mit Gurkensohn an.

So sieht MontanaBlack Doppelgänger aus © Instagram

Auch MontanaBlack wundert sich über den Anblick, denn auch wenn seine markanten Gesichtstattoos fehlen, erkennt er durchaus eine Ähnlichkeit: „Der sieht aus wie ich“. Allerdings passt dann doch nicht alles zusammen, denn der gesuchte Mann ist schätzungsweise zwischen 55 und 60 Jahre alt, damit fällt MontanaBlack mit seinen 35 Jahren dann doch aus dem Raster. Aber immerhin weiß er jetzt, was ihn wohl erwartet, wenn er in 20 Jahren in den Spiegel guckt. Dass der Streamer auf Diebstahl sowieso nicht angewiesen ist, wird durch seinen Millionen-Umsatz mit Gönrgy deutlich.