Nächster Patch 1.1.2 für Diablo 4 angekündigt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Nächster Patch 1.1.2 für Diablo 4 angekündigt © Blizzard Entertainment (Montage)

Blizzard hat den Diablo-Karren mit Patch 1.1.1 erst einmal aus dem Dreck gezogen. Schon bald soll das nächste große Update folgen.

Irvine, Kalifornien – Noch vor wenigen Tagen standen die Dinge düster um Diablo 4, aber dank Patch 1.1.1 hat das Blatt sich erst einmal gewendet. Umfangreiche Buffs, höher Mob-Dichte und schnelleres Leveln sind nur einige der oberflächlichen Verbesserungen und Fans von Diablo scheinen wieder für das Spiel aufzuwärmen. Blizzard ist aber noch nicht am Ende für diese

Saison, das Studio hat schon das nächste Update angekündigt.

Was zum nächsten Patch in Diablo 4 bisher bekannt ist, verraten wir hier.

Mehr zum Thema Diablo 4 Patch 1.1.2 angekündigt – Nächste Welle an Fixes für Season 1 kommt

ährend der aktuelle Hotfix von Diablo 4 bereits für Spieler*innen bereitsteht, braucht Patch 1.1.2 noch ein wenig. Adam Fletcher von Blizzard hat bei Twitter angegeben, dass das Update schon „sehr bald“ kommen würde. Ein genaues Datum gibt es nicht, wir würden aber innerhalb der nächsten Woche damit rechnen.