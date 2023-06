Neue Beta für XDefiant angekündigt – „CoD-Killer“ selbst vor Release testen

Von: Philipp Hansen

Für die Shooter-Hoffnung XDefiant startet im Juni 2023 eine Open Beta. Ubisoft verrät dazu neue Details zum Release, die den Hype weiter schüren.

Hamburg – Ubisoft will mit dem neuen Shooter XDefiant alles besser als Call of Duty machen. Überraschend gibt es eine neue Open Beta, ein Release-Zeitfenster und eine magische Zahl, die Gamer auf PS5, Xbox und PC glücklich macht. Hier alles zur Pre-Season von XDefiant auf einen Blick.

Schon bald soll dann auch die Pre-Season in XDefiant starten. Direkt zum Release soll der Shooter 10 Multiplayer-Karten, 24 Waffen, es gibt 5 spielbare Fraktionen und mehr Spielmodi als in der Beta vom April. XDefiant wird als das Spiel gefeiert, dass Call of Duty begraben soll. Kein Wunder: bei Ubisoft arbeiten ehemalige CoD-Entwickler und ehemalige E-Sportler der Shooter-Reihe quasi daran, genau ihr Traumspiel zu machen.