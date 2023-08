Neue Features und Items zu Fortnite Season 4 bekannt

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Dieses Teaser-Bild hat Epic Games bei Twitter(X) gepostet © Epic Games

Fortnite steht kurz vor dem Start von Season 4 und Epic Games rührt die Werbetrommel. In den neuen Teasern verstecken sich frische Waffen und Skins.

Cary, North Carolina – Der Sommer geht langsam in die letzten Züge und damit endet bald auch die aktuelle Saison in Fortnite. Noch diese Woche startet Season 4 von Chapter 4 im Battle Royale und vor Release stachelt Epic Games die Fans ordentlich auf. In den vergangenen Tagen hat das Entwicklerstudio diverse Teaser geteilt, in denen Waffen und Skins der neuen Season zu sehen waren.

Was alles in Season 4 von Fortnite stecken wird, lesen Sie hier.

Die neue Saison soll im Zeichen eines groß angelegten Raubüberfalls stehen, so wie auch vor einigen Jahren in Chapter 2 Season 2, die unter vielen Fans bis heute als eine der besten Zeiten von Fortnite gilt. Das ließ sich aus den ersten Teasern von Fortnite bei Twitter bereits erahnen, wo Gebäudepläne und rote Sicherheitslaser zu sehen waren und die Bildunterschriften „Are you in?“ (Bist du dabei?) fragten.