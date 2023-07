Neue Inhalte kommen Ende Juli – Infos zu Diablo 4 Season 1

Von: Joost Rademacher

Teilen

Neue Inhalte kommen Ende Juli – Infos zu Diablo 4 Season 1 © Blizzard Entertainment via ingame.de (Montage)

In einem Livestream hat Blizzard alle wichtigen Infos zu Season 1 von Diablo 4 geteilt. Ende Juli werden neue Inhalte und Quests ins Spiel kommen.

Irvine, Kalifornien – Einen Monat nach dem Release von Diablo 4 hat Blizzard endlich einen Einblick in die Zukunftspläne des Spiels gegeben. Mit einem Livestream teilte der Entwickler mit den Fans, was sie in der bald startenden Season 1 erwartet. Ab Ende des Monats wird die erste Saison von Diablo 4 beginnen.

Mehr über Start und Inhalte von Diablo 4 Season 1 gibt es hier.

Wie lang die erste Season von Diablo 4 dauern wird, hat Blizzard zumindest ansatzweise enthüllt. Ähnlich wie Fortnite soll das Spiel alle drei Monate eine neue Season erhalten. Im Oktober 2023 dürfte also die nächste Saison erscheinen. Zusätzlich hat das Studio bestätigt, dass Season 2 bereits in Entwicklung ist.