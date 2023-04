Neue Wildcard-Favoritin – YouTube-Bikerin bewirbt sich für 7 vs. Wild

Von: Joost Rademacher

Neue Wildcard-Favoritin – YouTube-Bikerin bewirbt sich für 7 vs. Wild © Instagram: 7vswild

Seit Jahren ist YouTuberin „Affe auf Bike“ mit dem Motorrad überall auf der Welt unterwegs. Ihre Bewerbung für 7 vs. Wild geht viral.

Hamburg – Die dritte Staffel von 7 vs. Wild ist unterwegs und Fans warten schon gespannt darauf, welche Teams nach Kanada reisen dürfen. Auch dieses Mal vergeben Fritz Meinecke und sein Team Wildcards für zwei glückliche Bewerber, die am Survival-Event teilnehmen dürfen. Eine Wildcard-Bewerberin hat es den Fans besonders angetan. In kürzester Zeit hat ihr Video hunderttausende Aufrufe eingespielt und schon jetzt gilt sie als Favoritin.

Die 23-jährige Ann-Kathrin betreibt auf YouTube den Channel „Affe auf Bike“. Seit ihrem Abitur vor 4 Jahren ist sie auf dem Motorrad unterwegs und bereist mit ihrem zweirädrigen Gefährt die Welt. Auf diese Weise ist Ann-Kathrin schon weit rumgekommen, in ihren Vlogs auf YouTube können Fans ihre Reisen nach Thailand, Island, oder auch in die Sahara mitverfolgen.