Neuer Leak macht Hoffnung: Diablo 4 zu Halloween in Call of Duty Warzone

Von: Philipp Hansen

Teilen

Diablo 4: Butcher © Blizzard Entertainment (Montage)

Diablo 4 arbeitet wohl mit Call of Duty zusammen. Ein Leak zeigt, wie das im Shooter. Dieses höllische Crossover wird herbeigesehnt.

Hamburg – Noch bevor Modern Warfare 3 Call of Duty bald bereichert, darf Diablo 4 ran. Das verrät ein neuer Leak. Lilith und der Butcher sollen Warzone terrorisieren. Bekannte Dataminer haben schon eine Idee, wann und wie das irre Crossover im Shooter ablaufen soll.

ingame.de zeigt die wohl höllischste Zusammenarbeit in CoD:

Mehr zum Thema Warzone: Höllisches Crossover geleakt – 2 Bosse aus Diablo 4 machen bald CoD unsicher

Aktuell läuft in MW2 und Warzone 2 die Season 5 Reloaded. Direkt danach startet „Season 6 and the Hunting“ am 27. September 2023. Am wahrscheinlichsten ist momentan, dass Diablo zum großen, jährlichen Halloween-Event in Call of Duty startet. Für einige Wochen verwandelt sich der Shooter dann traditionell in Horror-Game und ändert bekannte Mechaniken – perfekt, um als der Butcher aus Diablo Spieler zu jagen.