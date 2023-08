Neuer Release angekündigt – Western-Klassiker kommt auf PS4 und Switch

Von: Joost Rademacher

Neuer Release angekündigt – Western-Klassiker kommt auf PS4 und Switch © Rockstar

An den Gerüchten war also was dran. Rockstar Games hat einen neuen Release von Red Dead Redemption für PS4 und Switch angekündigt.

New York – Alle Welt wartet noch auf ein neues GTA. Solange Rockstar Games noch daran werkelt, können Fans sich bald wieder mit einem anderen Klassiker vergnügen. Das Entwicklerstudio hat einen neuen Release von Red Dead Redemption angekündigt, das schon bald auf PS4 und sogar auf Nintendo Switch kommen soll.

Fast wie aus dem Nichts hat Rockstar Games am 7. August die frohe Kunde über soziale Medien verbreitet. Sowohl Red Dead Redemption als auch seine Zusatzkampagne Undead Nightmare werden auf neue Systeme kommen. Das Western-Adventure rund um John Marston soll für PS4 (spielbar auch auf PS5) und Nintendo Switch erscheinen.