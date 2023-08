Neues Sumpf-Event bei Pokémon GO startet bald

Von: Joost Rademacher

Neues Sumpf-Event bei Pokémon GO startet bald © Niantic / The Pokémon Company

In Pokémon GO startet bald das Event „Giftiger Sumpf“, bei dem es viele Boni und verstärkte Spawns gibt. Alle Infos kompakt im Überblick.

San Francisco – Der August in Pokémon GO ist in vollem Gange und aus dem Garten geht es bald weiter in den Sumpf. Diese Woche steht das nächste große Event im Mobilegame von Niantic an. Ab Samstag beginnt „Giftiger Sumpf“, bei dem Trainer neue Boni einheimsen, ein paar begehrte Shinys fangen und neuen Monstern in Raids begegnen können. Im Artikel verraten wir alle Inhalte des neuen Events.

Die aufgelisteten Monster sind beim Event „Giftiger Sumpf“ in Pokémon GO erhältlich, insgesamt handelt es sich um 11 Pokémon. Auch die neuen Feldforschungsaufgaben zum Event „Giftiger Sumpf“ versprechen jede Menge Gift- und Drachen-Pokémon.