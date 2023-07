Deutscher Streamer bekommt 120.000-Euro-Geschenk in CS:GO – Freut er sich zu früh?

Von: Josh Großmann

Teilen

Viele Fans spenden ihren liebsten Streamern auf Twitch und Co. kleinere Summen Geld. Doch erhielt der 25-jährige ohnePixel nun knapp 120.000 Euro in CS:GO-Items.

Lüneburg – Fans spenden Streamern auf Twitch und anderen Plattformen aus den unterschiedlichsten Gründen die unterschiedlichsten Summen. Während kleine Beträge wie zwei, fünf oder zehn Euro üblich sind, hat der Lüneburger ohnePixel (bürgerlich: Mark) am 2. Juli beinahe 120.000 Euro in „Counter Strike“-Items gespendet bekommen. Die Reaktion des Streamers wird wohl jeder nachvollziehen können, doch könnte sich der 25-Jährige auch zu früh gefreut haben.

120.000-Euro-Spende in Counter Strike – Deutscher Streamer ohnePixel ruft seine Mutter an

Was ist passiert? Am Sonntag, dem 2. Juli, streamte der deutsche Streamer ohnePixel seine üblichen Stunden in CS:GO. Genau wie MontanaBlacks inoffizielle Casino-Streams, öffnet der Lüneburger ebenfalls eine Kiste nach der anderen. Die Hoffnung ist, besonders seltene kosmetische Inhalte aus den Boxen zu bekommen, die verkauft oder als Wertanlage auf dem Account bleiben können.

Deutscher Streamer bekommt 120.000-Euro-Geschenk in CS:GO – Freut er sich zu früh? © Twitch: ohnePixel/Twitch/Imago (Montage)

Riesige Spende: Doch brauchte ohnePixel kein Glück, als ein Fan dem 25-Jährigen seine CS:GO-Sammlung voller Kisten schickt – der Gesamtwert? Etwa 130.000 US-Dollar (ca. 120.000 Euro). Mit Nachdruck meint der Zuschauer, dass ohnePixel die riesige Spende auch wirklich behalten dürfe.

Auch wenn der Streamer schon deutlich größere Summen ins Spiel gesteckt hat, freut er sich immens. So sehr, dass er seine Mutter anruft. Für gewöhnlich spricht ohnePixel auf Twitch auf Englisch, doch fällt er mehrfach aus der Rolle, als er versucht seiner Mutter klarzumachen, wie groß die Spende wirklich ist.

Wert steht aus: ohnePixel hat klargemacht, dass er die gespendeten Kisten wohl aufmachen wird, was je nach Glück des Streamers den Wert deutlich steigern oder senken kann. Wenn sich besonders seltene Items darin befinden, könnte die Sammlung auch eben eine viertel Million Wert sein.

Freut sich ohnePixel zu früh? 120.000-Spende aus vermeintlich zwielichtigen Geschäften

Freut er sich zu früh? Auch wenn ohnePixel schon seiner Mutter Bescheid gesagt hat, scheint die Spende noch nicht ganz sicher zu sein. Den spendenden Fan findet man auf Twitter unter dem Namen bbox, der scheinbar fast 3,6 Millionen Euro in einem Online-Casino gewonnen hat. Einen Teil des Geldes nutzte er, um die zu verschenkenden Kisten auf einer sogenannten „Trading-Plattform“ für CS:GO zu kaufen.

Regelverstoß: Diese Trading-Plattformen verstoßen gegen die Nutzungsrichtlinien des Entwicklers Valve und könnten zu einer Sperre des Streamers führen. Valve hat offiziell noch nichts zu der 120.000-Euro-Spende gesagt und ohnePixel scheint auch nicht gesperrt worden zu sein. Ob Konsequenzen folgen, ist ungewiss, doch Valve hat bereits 40 Trading-Händler gebannt.

Mehr zum Thema Mehr News und Videos auf einen Blick? Check die ingame App

Zwielichtiges Casino? Ein weiteres Problem liegt darin, dass Nutzer bbox auf Twitter schreibt, dass er auf fünf Tage nach seinem Gewinn kein Geld vom Online-Casino erhalten habe. „Könnten wir das bis Montag geklärt haben? Dann habe ich einen Termin beim Händler, um mein neues Auto abzuholen“, klagt der großzügige Samariter und markiert verzweifelt das Casino, was andere Nutzer an der Seriosität des Glücksspiel-Anbieters zweifeln lässt.

Falls der ohnePixel-Zuschauer sein Geld nicht bekommt, ist es vorstellbar, dass der Streamer die Summe auch zurückzahlt. Andernfalls würde sich der Fan wohl arg verschulden. Es ist auch denkbar, dass es sich um eine Publicity-Aktion der Trading-Websites und/oder Online-Casinos handelt. Auch MontanaBlack hat eine große Spende auf Twitch bekommen – das Geld schenkte er direkt seinen Zuschauern.