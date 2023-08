Opening Night Live bei der Gamescom 2023 im Livestream

Von: Joost Rademacher

Teilen

Gamescom 2023: Tickets kaufen – alles zu den Karten © IMAGO: Revierfoto / Koelnmesse (Montage)

Zum Start der Gamescom 2023 findet heute Abend die Opening Night Live statt. Hier kann man den Livestream schauen und die Highlights sehen.

Köln – Diese Woche pilgern tausende Gamer an den Rhein, um die Gamescom 2023 zu besuchen. Bevor die Messe aber am Mittwoch offiziell eröffnet, gibt es heute den großen Livestream der Opening Night Live. Beim Auftakt der Gamingmesse erwartet Fans eine umfangreiche Show, bei der es Einblicke in einige der meist erwarteten Spiele der kommenden Monate gibt.

Genaue Informationen zur Opening Night Live der Gamescom 2023 finden Sie hier.

Bevor die Messehallen der Gamescom 2023 ab Mittwoch ihre Türen öffnen, dürfen Fans weltweit schon heute Abend brandneue Trailer und Gameplay zu kommenden Spielen bestaunen. Der Beginn für die Opening Night Live ist auf 20:00 Uhr angesetzt, wer aber von Anfang an dabei sein will, kann schon die Pre-Show ab 19:30 Uhr schauen.