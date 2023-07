3 Stunden Laufzeit: Wann sollte man bei Oppenheimer auf Klo gehen?

Von: Jonas Dirkes

Niemand will die Bombe in Oppenheimer verpassen. Drei Stunden Laufzeit hält aber nicht jede Blase durch. Diese Stellen lassen einen Besuch des Klos zu.

Hamburg – Wer sich Oppenheimer ansieht, geht mit dem neuen Film von Christopher Nolan einen stillen Vertrag ein. Drei Stunden verlangt Oppenheimer von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dafür liefert der Film dann einen unvergleichlichen Ritt, den so nur das Kino schaffen kann. Was aber, wenn die eigene Blase diese epochale Laufzeit nicht in einer Sitzung durchstehen kann? Beim Besuch auf dem stillen Örtchen, will man immerhin nicht die große Explosion verpassen. An diesen Stellen im Film kann man in Oppenheimer ruhigen Gewissens die Toilette aufsuchen, ohne dass einem die Zündung entgeht.

Film Oppenheimer Erscheinungsdatum 20. Juli 2023 Regie Christopher Nolan Musik komponiert von Ludwig Göransson Kamera Hoyte van Hoytema Genre Biopic

Oppenheimer: Am besten bleibt man die vollen drei Stunden sitzen

Wann sollte man in Oppenheimer die Toilette aufsuchen? Am besten gar nicht. Christopher Nolan erzählt seine Ballade über den Weltenzerstörer und Atombombenerfinder J. Robert Oppenheimer unglaublich dicht. Oppenheimer ist ein cineastischer Magenhieb. Es wäre also ziemlich tragisch dieses Spektakel unterbrechen zu müssen, wird vom Zuschauer doch einiges an Aufmerksamkeit erwartet. Wenn es eben geht, sollte man also lieber sitzen bleiben. Dafür wird man dann auch mit einem der Filmhighlights des Jahres belohnt.

Auch ein Oppenheimer muss bei drei Stunden Laufzeit mal auf Klo. © Universal

Geht es aber eben nicht anders, dann bietet die Handlung von Oppenheimer dennoch Stellen, dessen Relevanz für den Gesamtplot des Films durchaus niedriger gewichtet sind. Zur Handlung verraten wir an dieser Stelle selbstverständlich nichts. Für den optimalen Toilettenzeitpunk eignen sich aber vor allem zwei Momente.

Die besten Momente, um in Oppenheimer auf Klo zu gehen: 1. Akt: Sobald es zu einem Campingausflug kommt. 2. Akt: Sobald in der Forschungseinrichtung Weihnachten gefeiert wird. 3. Akt: Sitzen bleiben! Sonst wird es schwerfallen, Oppenheimer weiter zu folgen.

Zum Ende des ersten Akts gibt es einen kurzen Campingausflug – das ist beispielsweise ein guter Moment, um das Still Örtchen aufzusuchen. Quält die Blase im zweiten Akt, dann haltet die Augen nach einer Weihnachtsfeier offen. Wenige Minuten in der Kabine sind an diesem Punkt der Handlung durchaus verkraftbar und ihr werdet die Sprengung der Atombombe nicht verpassen.

Sobald die Bombe in Oppenheimer aber erstmals gezündet wurde, sollte man den Saal dann wirklich nicht mehr verlassen. Von da an geht es in Oppenheimer Schlag auf Schlag. Wer sich hier mental einmal ausklingt, der wird wohl nur schwerlich wieder in den epochalen Film finden.