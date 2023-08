Patch 1.1.1 ist in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Der Patch 1.1.1 bewirkt in Diablo 4 einiges.

Irvine, Kalifornien – Nach dem Start von Season 1 hatte Diablo 4 arge Probleme. Fans beschwerten sich am laufenden Band über die Nerf-Hölle, die sie ertragen mussten. Auch der Gameplay-Loop ab Level 70 stand hart in der Kritik. Mit Patch 1.1.1 wurden einige Probleme gefixt. Blizzard hat aber auch ein paar Änderungen in den Patch geschummelt, die nicht angekündigt waren.

ingame.de verrät, welche geheimen Änderungen in Diablo 4 mit Patch 1.1.1 vorgenommen wurden.

Diablo 4 hat Patch 1.1.1 spendiert bekommen, der endlich alle Klassen gebufft hat. Außerdem wurden Dungeons ertragreicher gemacht.