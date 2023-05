PewDiePie auf Twitch gebannt, obwohl er seit 3 Jahren nicht live war

Bann für PewDiePie

PewDiePie, ehemals größter YouTuber der Welt wurde unerwartet auf Twitch gebannt, obwohl der Kanal seit Jahren auf Eis liegt. Fans beginnen zu spekulieren.

Göteborg, Schweden – Der YouTuber PewDiePie ist vermutlich vielen Menschen ein Begriff. Zeitweise unterhielt der Schwede Felix Kejellberg den größten YouTube-Kanal der Welt und seine Videos wurden von vielen Millionen Menschen begeistert angesehen. 2019 wurde der Kanal von PewDiePie zwar überholt, jedoch befindet er sich nach wie vor an der Spitze. Neben einem Kanal auf YouTube ist der Influencer auch auf Twitch vertreten, doch dort schien PewDiePie zuletzt eher inaktiv zu sein. Jetzt wurde der Kanal gesperrt.

Vollständiger Name Felix Arvid Ulf Kjellberg Bekannt als PewDiePie Geburtstag 24. Oktober 1989 Geburtsort Göteborg, Schweden Sprachen Englisch, Schwedisch Abonnenten auf YouTube\t ca. 111 Millionen (Stand: März 2023)

PewDiePie auf Twitch gebannt – Livestream lag seit Jahren auf Eis

Worum geht es? Der schwedische YouTube-Star PewDiePie gehört unumstritten zu den prominentesten Namen im Internet. Als Betreiber des ehemals weltgrößten YouTube-Kanals hat der Influencer eine enorme Reichweite. Auch auf Twitch baute sich der Schwede eine Reichweite von über einer Million Followern auf. Jedoch war der Kanal des YouTube-Stars auf Amazons Plattform weitestgehend stillgelegt. Seit 2020 fand dort kein Stream mehr statt, da PewDiePie vertraglich an YouTube gebunden war.

+ Der YouTuber und Influencer PewDiePie wurde auf Twitch gebannt © YouTube: PewDiePie / Twitch (Montage)

PewDiePie-Dauerstream: Doch im vergangenen Monat schienen sich Dinge in Bewegung zu setzen. Der Kanal des Schweden war plötzlich live, ohne wirklich live zu sein. Der Influencer saß nämlich nicht selbst vor der Kamera, sondern zeigte lediglich alte Videos von seinem YouTube-Kanal in Dauerschleife, was ziemlich ungewöhnlich schien. Jedoch waren noch andere Dinge an diesem Stream merkwürdig.

PewDiePie auf Twitch gebannt – Fans rätseln über Usrache

Neben Videos von PewDiePie zeigte der Kanal auch ganze Episoden einer kanadischen Sitcom, obwohl das Übertragen von urheberrechtlich geschützten Inhalten verboten. Jedoch blieb dieser Stream vorerst ohne Konsequenzen. Doch nun meldete der Twitter-Account „StreamerBans“, dass offenbar das Konto des schwedischen Influencers auf Twitch gesperrt wurde, obwohl der Kanal nicht live auf Sendung war.

Bisher hat sich der YouTube-Star nicht zu seinem Bann auf Amazons Streaming-Plattform geäußert. Die Fans rätseln also nach wie vor, was es mit dem Streaming-Exkurs des schwedischen YouTubers auf sich hat. Ob der Bann wieder rückgängig gemacht wird oder ob der Schwede bald doch wieder auf Amazons Live-Portal stattfinden wird, bleibt unklar. Die Vorfälle sorgten unter Fans für diverse Spekulationen, auch über einen möglichen Hack des Accounts wurde diskutiert.

Rubriklistenbild: © YouTube: PewDiePie / Twitch (Montage)