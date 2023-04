PlayStation Plus: Leak verrät kostenlose Spiele für Mai 2023

Von: Christian Böttcher

PS Plus September 2022 Gratis-Games - Die kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 von Sony © Sony

Die kostenlosen Spiele für Abonnenten des PlayStation Plus Service im Mai 2023 sind durchgesickert. Ein Leak verrät, worauf sich Gamer freuen können.

Die Katze ist aus dem Sack. Bereits vor der offiziell vermuteten Ankündigung am 26. April 2023 sind die nächsten Gratis-Spiele für das PS Plus-Abo durchgesickert. Auf einer französischen Website tauchten zur Mittagszeit die kostenlosen Titel für den Mai auf – knapp acht Stunden, bevor Sony die kommenden Spiele in der Regel enthüllt.

ingame.de verrät, welche Spiele Abonnenten von PlayStation Plus im Mai gratis erhalten.

Die Auswahl der Spiele dürfte Gamer in aller Welt überzeugen. Abonnenten erwartet ein bunter Genremix aus Spielen der vergangenen drei Jahre. Gewissheit gibt es am 26. April 2023 um 17:30 Uhr, wenn Sony die PS Plus-Spiele offiziell ankündigt. Zum Download stehen die Spiele dann vermutlich ab dem 02. Mai 2023 für alle Mitglieder von PS Plus Essential, Extra oder Premium.