Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden

Von: Noah Forouzan

Pokémon GO: Flemino © Google (Montage)

Im September 2023 finden 4 weitere Rampenlichtstunden in Pokémon GO statt.

San Francisco – Wie jeden Monat gibt es auch in diesem September 4 Rampenlichstunden in Pokémon GO. Dabei nimmt das Spiel sich jede Woche ein Pokémon unter die Lupe. Diesmal kommen alle Monster in der Shiny-Version und können mit etwas Glück gefangen werden. Hier erfahren Sie, wann die Rampenlichstunden stattfinden.

Niantic spendiert Spielern regelmäßig mit zahlreichen neuen Inhalte. Hineinschauen lohnt sich allemal.