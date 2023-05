Pokémon GO: Dem Mobile-Spiel brechen die Umsätze weg, doch die Fans fangen an zu feiern

Laut einem aktuellen Bericht scheint Pokémon unter starken Umsatzeinbrüchen zu leiden. Doch die Fans des Spiels freuen sich sogar darüber.

San Francisco – Seit April 2023 haben sich in Pokémon GO einige Dinge verändert, die offenbar die gesamte Community nachhaltig verändert haben. Das beliebte Pokémon-Smartphone-Spiel, welches bereits seit 2016 existiert, scheint aktuell jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen. Jetzt wurde bekannt, dass Entwickler Niantic offenbar im vergangenen April auch mit den niedrigsten Einnahmen des Spiels umzugehen hatte, die Pokémon GO seit langem verzeichnete.

ingame.de verrät im Artikel über die Hintergründe und warum die Fans von Pokémon GO sich darüber freuen.

In einem Artikel des Online-Portals mobilegamer.biz wurden die monatlichen Einnahmen verschiedener beliebter Mobile-Spiele durchgegeben. Aus den Daten über Pokémon GO geht jedoch hervor, dass das Mobile-Spiel im vergangenen Monat einen enormen Umsatzeinbruch zu verbuchen hatte.