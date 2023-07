Pokémon GO: Glitzernder Garten – Pflanzen-Event bringt lang erwartetes Shinys ins Spiel

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO startet Anfang August 2023 das Event „Glitzernder Garten“ bei dem es neue Shinys und viele Boni gibt. Hier sind alle Infos kompakt im Überblick.

San Francisco – In Pokémon GO hat Entwickler Niantic bereits begonnen, zahlreiche Events für den August 2023 zu planen. Bereits in der ersten Woche des neuen Sommermonats dürfen sich die Spieler auf ein ganz besonderes Event freuen. Während das große Sommer-Event, das Pokémon GO Fest 2023 in Osaka und London startet, gibt es auch für die Trainer in Deutschland ein Event namens „Glitzernder Garten“, bei dem es interessante Boni und neue Shiny-Pokémon zu fangen gibt. Im Artikel verraten wir alle Inhalte des neuen Events.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Alle Infos zum Event

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Startzeitpunkt und Ende

Um diese Uhrzeit findet das Event statt: Das Event „Glitzernder Garten“ findet am Samstag, dem 05. August 2023 statt. Insgesamt erstreckt sich das Event über vier Tage. Das hier sind die Eckdaten:

Start des Events: Samstag, 05. August 2023, 10:00 Uhr (Ortszeit)

Samstag, 05. August 2023, 10:00 Uhr (Ortszeit) Ende des Events: Dienstag, 08. August 2023, 20:00 Uhr (Ortszeit)

Pokémon GO: Glitzernder Garten – Pflanzen-Event bringt lang erwartetes Shinys ins Spiel © Niantic / Ingame.de (Montage)

Pokémon GO: Glitzernder Garten – Diese Boni gibt es beim Event

Welche Boni gibt es beim Event? Zum Event „Glitzernder Garten“ in Pokémon GO können sich Spieler auf die folgenden Boni freuen:

Halbierte Distanz, um Herzen mit dem Kumpel-Pokémon zu verdienen

1,5-fache Menge an Schlüpf-Bonbons

1,5-facher Schlüpf-Sternenstaub

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid

Pokémon GO: Glitzernder Garten – Dieses Shiny feiert sein Debut

Dieses Pokémon kommt neu uns Spiel: Mit dem Event „Glitzernder Garten“ in Pokémon GO können Spieler sich auf den Release von Shiny Liliminip freuen. Das Pflanzen-Pokémon aus der fünften Generation stellt die erste Entwicklungsstufe von Dressella dar, welches ihr durch die Entwicklung von Lilminip auch als Shiny erhalten könnt.

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Diese Pokémon spawnen in der Wildnis

Folgende Pokémon können auftauchen: Die hier aufgelisteten Monster sind beim Event „Glitzernder Garten“ in Pokémon GO erhältlich, insgesamt handelt es sich um 11 Pokémon. (*Shiny-Pokémon möglich)

Bisasam*

Pummeluff*

Myrapla*

Hoppspross*

Samurzel*

Tuska*

Lilminip*

Kastadur*

Parfi*

Flauschling*

Dedenne*

Folgende Pokémon spawnen vermehrt in Parks: Zudem lassen sich auch in öffentlichen Parks an jedem Tag des Events andere Pokémon entdecken. Es lohnt sich also durchaus jeden Tag an der frischen Luft Pokémon GO zu spielen.

Termin Pokémon 5. August 2023 Lilminip* 6. August 2023 Tuska* 7. August 2023 Myrapla* 8. August 2023 Samurzel*

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Diese Pokémon schlüpfen während es Events

Diese Pokémon schlüpfen aus 2-km-Eiern: Während des Events „Glitzernder Garten“ ist die Chance erhöht, auf eines von insgesamt sech seltenen Monstern zu treffen, das aus einem 2-km-Ei schlüpfen kann. Darunter ist auch das mächtige Ignivor.

Knospi*

Kikugi*

Strawickl

Lilminip*

Frubberl

Ignivor

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Diese Pokémon erscheinen während der Feldforschung

Diese Pokémon sind Teil der Feldforschung: Auch die neuen Feldforschungsaufgaben zum Event „Glitzernder Garten“ versprechen jede Menge seltene Pflanzen-Pokémon.

Tangela*

Roselia*

Lilminip*

Tarnpignon*

Diese Boni gibt es zur befristeten Forschung zum Event „Glitzernder Garten“: Bisher sind die Belohnungen zur befristeten Forschung noch nicht von Niantiv veröffentlicht worden. Sobald sich das ändert, reichen wir die Informationen hier nach.

Pokémon GO: „Glitzernder Garten“ – Lohnt sich das Event?

Lohnt sich das Event überhaupt? Insgesamt ist es erfreulich, dass Niantic die Shinychance für das neue Shiny Lilminip wieder am Einführungswochenende angehoben hat, was in den letzten Jahren kaum noch der Fall war. Insgesamt lohnt sich das Event jedoch, da es einige seltene Pflanzen-Pokémon zu fangen gibt, die besonders in ihrer Shiny-Form ein Leckerbissen sind. Die meisten Spieler werden jedoch sowieso wegen Lilminip teilnehmen. Auffällig ist jedoch, dass Niantic plötzlich anfängt, die Boni zu halbieren (z.b. mit 1,5-fachem Sternenstaub) anstatt doppelte Boni wie üblich zu verteilen. Dieser Umstand könnte einigen Spielern sauer aufstoßen, da die seltene Ressource damit noch schwerer zu bekommen ist.

