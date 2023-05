Pokémon GO: Meisterball verschwendet – Sohn verspielt bestes Item und die Community weint Tränen

Von: Daniel Neubert

Teilen

Sohn verballert Meisterball für wertloses Pokémon – „Kurz davor, das Kind zur Adoption freizugeben“ © Ninatic / Unsplash.com / Ben White / Christian Erfurt / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO passieren immer wieder kuriose Geschichten. Auf Reddit berichtete nun ein Vater, wie er in den Besitz eines ganz „besonderen“ Pokémon kam.

San Francisco – Der Meisterball in Pokémon GO ist der mächstigste Ball im Spiel, auf den die Trainer des erfolgreichen Handy-Spiels von Niantic ganze sechs Jahre warten mussten. Vor kurzem brachte der Entwickler den Gegenstand endlich per Update ins Spiel. Doch der Meisterball bleibt nach wie vor sehr selten. Einem Vater wurde zum Verhängnis, dass sein Kind das Spiel in die Finger bekam und den Meisterball für einen ganz besonderen Fang einsetzte.

ingame.de verrät im Artikel, wie es zu der kuriosen Geschichte kam und wie die Pokémon-Communinty reagierte.

Im Reddit-Forum von Pokémon GO tauchte ein Screenshot aus dem Spiel auf, der wie folgt betitelt wurde: „Dies ist der Account von Nicholas. Nicholas ließ sein 4 Jahre altes Kind dieses „bahnbrechende“ Pokémon fangen. Sei nicht wie Nicholas.“ Auf dem Screenshot ist erkennbar, dass ein Käfer-Pokémon gefangen wurde. Doch das Item, welches zum Fangen des Monsters verwendet wurde, dürfte bei so manchem Pokémon GO-Spieler körperliche Schmerzen auslösen.