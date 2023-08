8 praktische Einsteigertipps für Baldur‘s Gate 3

Von: Joost Rademacher

8 praktische Einsteigertipps für Baldur‘s Gate 3 © Larian Studios (Montage)

Baldur‘s Gate 3 ist ein Gigant von einem Rollenspiel, aber nicht unbedingt immer einsteigerfreundlich. 8 Tipps machen den Start in die Reise spaßiger.

Hamburg – Knapp eine Woche ist seit dem Release von Baldur‘s Gate 3 vergangen und immer mehr wird klar: Das Rollenspiel gehört zu den besten seines Genres. Als eher klassisches Computer-Rollenspiel (kurz: CRPG) ist es aber auch Teil einer aussterbenden Art, die nach heutigen Standards nicht mehr für alle allzu leicht zugänglich ist. Vor allem ist Baldur‘s Gate 3 ein sehr komplexes Spiel.

Die wichtigsten Tipps für Anfänger in Baldur‘s Gate 3 finden Sie hier.

Wer noch mit PC-Spielen der alten Schule aufgewachsen ist, kennt diesen Trick noch von früher. Baldur‘s Gate 3 ist mit den Punkten, an denen es automatisch speichert, nicht gerade großzügig. Nur auf die vom Spiel vorgegebenen Speicherpunkte zu vertrauen, oder nur am Ende einer Session zu speichern, kann einen schnell mal in die Bredouille bringen.