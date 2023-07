PS5 Slim: Neues PlayStation-Modell könnte noch 2023 kommen – ein Indiz spricht klar dafür

Von: Ömer Kayali

Die PlayStation 5 wird es in neuen Variationen geben, wenn man Insidern glaubt. © IMAGO / ANP

Womöglich wird Sony schon bald eine PS5 Slim oder PS5 Pro präsentieren. Insidern zufolge könnte es schon bald soweit sein.

Hamburg – Die PlayStation 5 ist in zwei Versionen erhältlich: In der Standard Edition mit Disc-Laufwerk sowie in der Digital Edition ohne. Schon lange kursieren Gerüchte um eine PS5 Slim oder PS5 Pro, die einige Verbesserungen bieten sollen. Aktuell verdichten sich die Hinweise darauf, dass Sony ein neues PlayStation-5-Modell schon bald vorstellen könnte.

Noch lässt sich nichts Genaueres über die PS5 Slim sagen, da jegliche Info auf vermeintlichen Insider-Informationen und Leaks basiert. Schon lange wird vermutet, dass Sony an einer PS5 mit einem entnehmbaren Disc-Laufwerk arbeitet. Dabei könnte es sich um die PS5 Slim handeln. Vielleicht wissen wir in den kommenden Wochen und Monaten mehr darüber.