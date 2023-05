Rätsel mit acht Särgen – Lösung zum Grab von Uhrma in Jedi Survivor

Von: Joost Rademacher

Rätsel mit acht Särgen – Lösung zum Grab von Uhrma in Jedi Survivor © Electronic Arts (Montage)

In Star Wars Jedi Survivor ist im Grab von Uhrma ein Rätsel zu lösen. So schafft man das Rätsel auf dem Planeten Jedha.

Hamburg – Jedi Survivor mag noch so seine Performance-Probleme haben, trotzdem sind viele Fans schon wieder dabei, das Lichtschwert zu schwingen und verschiedene Planeten ihrer wertvollen Artefakte zu erleichtern. Dabei stößt man auf dem Planeten Jedha mit Sicherheit auch auf das Grab von Uhrma. Wie ihr in der Krypta gilt es auf PS5, Xbox und PC, ein Rätsel mit acht Särgen zu lösen.

Wie man das Grab von Uhrma in Jedi Survivor löst, erfahren Sie hier.

Auf den Wüstenplaneten Jedha wird es Süoeöer in Jedi Survivor wohl erst nach knapp fünf bis sechs Stunden verschlagen. Um dort das Grab von Uhrma zu finden, muss man erst einmal zum „Stürmischen Tafelberg“. Ist man in dieser Region der Map angekommen, liegt das Grab den Weg entlang der Klippe in eine Schlucht hinein.