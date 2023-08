Red Dead Redemption: Fans entsetzt von PS4-Version – „Hype ging von 100 auf 0“

Von: Joost Rademacher

Rockstar Games hat einen neuen Release von Red Dead Redemption angekündigt. Seit aber genaueres zur neuen Version bekannt ist, gehen Fans auf die Barrikaden.

New York – Über 13 Jahre nach Release will Rockstar Games seinen Western-Klassiker Red Dead Redemption auf die PS4 und Nintendo Switch bringen. Die erste Nachricht davon verbreitete sich am 7. August wie ein Lauffeuer durchs Internet, für viele Fans zunächst ein Grund zur Freude. Lang gehalten hat das Gefühl aber nicht. Seit bekannt ist, worum genau es sich bei dem neuen Release handelt, steckt Rockstar tief in der Kritik.

Name des Spiels Red Dead Redemption Release 17. August 2023 (ursprünglich 18. Mai 2010) Entwickler Rockstar Games Serie Red Dead Redemption Publisher Rockstar Games Plattform PS4, Nintendo Switch (ursprünglich PS3, Xbox 360) Genre Open World, Action

Red Dead Redemption: Version für PS4 und Switch – Voller Preis ohne große Verbesserung

Keine neuen Features, trotzdem voller Preis: Die Ankündigung über den neuen Release von Red Dead Redemption sorgte schnell für Ernüchterung, als Fans begriffen, dass es sich um eine schlichten Port des Spiels handelt. In den vergangenen Wochen ging das Gerücht um, RDR sollte ein volles Remake erhalten. Womöglich waren die Erwartungen in der Community daher entsprechend hoch. Die Neuauflage kommt nun aber sogar ohne grundlegende Quality-of-Life-Verbesserungen daher.

So soll Red Dead Redemption auch auf der PS4 mit festen 30 FPS laufen. Der neue Release verzichtet auf 60 FPS, sogar auf PS5 wird die erhöhte Bildrate nicht möglich sein. Außerdem gibt es keine Überarbeitungen beim Gameplay, allenfalls eine hochskalierte Auflösung auf 4K.

Der größte Schrecken an allem ist für viele aber der Preis. Rockstar erwartet, dass Fans für Red Dead Redemption beim Re-Release nochmals 50 Euro zahlen. Auch wenn die DLC-Kampagne Undead Nightmare im Paket enthalten ist, bei vielen stößt der verlangte Preis für ein Spiel, das sie in exakt der gleichen Form vor 13 Jahren gespielt haben, auf Unverständnis.

Red Dead Redemption: Fans greifen Rockstar an – „Die sind voll in ihrer Superbösewicht-Ära“

Fans wenden sich gegen Rockstar: Seit klar ist, wie wenig tatsächlich in der „Neuauflage“ von Red Dead Redemption steckt, nehmen Fans des Spiels Rockstar hart in die Kritik. Ob auf Twitter [operiert jetzt als X, Anm. d. Red], Reddit oder bei YouTube, überall gehen die Leute gegen die Preispolitik des Entwicklers und Publishers vor. Hier ein paar Auszüge:

„Die haben die gemoddete Version getötet, um sowas zu verkaufen!? Verdammt Rockstar... Die sind voll in ihrer Superbösewicht-Ära“ – GundamIsHere bei Twitter

„Der Hype ging von 100 auf 0, aber ganz fix“ – FUNKYTOWN49 bei Twitter

„Es war nicht mal schwierig zu portieren wie Metal Gear Solid 4 mit der PS3-Architektur. Das ist zu 100% die Xbox 360 Version für 50$. Wenn ihr ein echtes Remake/Remaster wollt, kauft nicht diesen Geldraub“ – u/dtv20 bei Reddit

„Das Spiel ist 13 Jahre alt, es gibt keinen Multiplayer, kaum visuelle Verbesserungen und es kommt nicht mal direkt für PS5 oder den PC. Was denkt Rockstar sich...“ – GamingDetective (@that1detectiv3) bei Twitter

Ein zusätzlicher Grund, warum Fans sich gegenüber dem Port von Red Dead Redemption aufregen, liegt bei Take-Twos CEO Strauss Zelnick. Der hatte vor zwei Jahren gegenüber Videogameschronicle noch gesagt, das Unternehmen würde nicht bloß Ports machen. Stattdessen würde man sich die Zeit nehmen und den besten, möglichen Job zu machen, um einen Titel für einen neuen Release zu verändern. Die Aussage kommt Take-Two und Rockstar gerade teuer zu stehen.

Eine positive Sache hat das Ganze allerdings: Rockstar selbst ist nicht an der Entwicklung von RDR für PS4 beteiligt. Viele Fans nehmen das als Anlass zur Vermutung, dass die Entwicklung an GTA 6 auf Hochtouren läuft und dass der neue Titel der GTA-Reihe sich bereits auf der Zielgeraden befinden könnte. Nach den schlechten Erfahrungen mit der Definitive Edition der GTA Trilogie und Red Dead Redemption braucht das Entwicklerstudio mit Sicherheit mal wieder einen Treffer.