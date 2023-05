Schlechtes Wetter in GTA 6 – Fans fordern Tropen-Stürme

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Rockstar Games könnte neues Projekt ankündigen – aber wohl nicht GTA 6 © Rockstar Games/Discord: DylanTheMeme8650 (Montage)

Laut Leaks spielt GTA 6 im subtropischen Klima von Florida. Fans wünschen sich deshalb, dass es auch Hurrikane ins Spiel schaffen.

New York – Florida ist nicht nur mit Traumwetter gesegnet. Der amerikanische Bundestaat muss sich nämlich auch mit tropischen Stürmen rumschlagen. Das wissen auch die Fans von GTA 6 und hoffen, dass Rockstar Games die stürmische Seite von Florida im nächsten GTA-Teil zum Vorschein bringt.

ingame.de berichtet über die stürmischen Wünsche der Fans für GTA 6.

Schlechtes Wetter ist wohl eigentlich nichts, was sich viele Menschen wünschen würden. Doch GTA 6 Fans tun genau das. Da der nächste Teil der Gangster-Serie laut des Mega-Leaks zu GTA 6 wieder in Vice City spielen soll, will die Community auch, dass ein Wetter wie in Florida herrscht. Und das kann aufgrund der subtropischen Klimazone schnell ungemütlich werden.