Scurrows legt sich mit deutschen Streamern an

Scurrows Twitch Gericht Anwalt © Imago / Scurrows Twitch (Montage)

Der Streamer-Streit zwischen Scurrows und Shurjoka geht weiter. Jetzt holt der Casino-Streamer allerdings noch weiter aus.

Hamburg – Der Streit zwischen Shurjoka (Pia Scholz) und Scurrows (Theodor Bottländer) artet weiter aus. Viele Twitch-Stars, die sich mit Shurjoka solidarisieren, geraten jetzt auch ins Kreuzfeuer des Casino-Streamers und seiner Anhänger. Nach den Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung beharrt Scurrows auf seine Unschuld und droht allen Streamern, die weiterhin andere Dinge über ihn in der Öffentlichkeit verbreiten.

ingame.de berichtete über Scurrow und Shurjoka.

Shurjoka erklärte in einem Livestream, dass gegen den Casino-Streamer Anschuldigungen der sexuellen Belästigung vorliegen. Scurrows soll in den vergangenen Jahren auf der Gamescom mehrere Frauen belästigt haben und unter anderem auch Shurjoka in ihren Ausschnitt gefilmt haben. Diese Anschuldigungen ließ Scurrows allerdings nicht auf sich sitzen und veröffentlichte ein Video, in denen er das angesprochene Treffen zwischen ihm und Shurjoka auf der Gamescom 2017 zeigte.