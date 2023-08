So findet man die Truhen in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Hier sind die Orte der Truhen, die in Diablo 4 versteckt sind.

Irvine, Kalifornien – Die Gameplay-Spirale von Diablo 4 ist unerbittlich. Wer die besten Builds spielen will, braucht exquisiten Loot. Das Spiel gibt einem allerlei Events an die Hand, mit denen man seine Chancen darauf verbessern kann. Vor allem die Höllenflut lohnt sich.

ingame.de verrät, wo man die seltenen 250 Truhen in Diablo 4 findet.

Mehr zum Thema Diablo 4: 250 Truhe finden – Alle Locations der seltenen Kisten im Höllenflut Event

Die schlechte Nachricht ist, dass die 250 Truhen keinen festen Standort haben. Sie wechseln ihre Location ständig. Die gute ist, dass es trotzdem nicht viele Locations gibt.