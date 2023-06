Streamer rasiert sich für riesige Donation Kopf und Augenbrauen – bereut es sofort

Der Twitch-Streamer Lacy rasierte sich für eine Spende im Stream den Kopf. Allerdings bekam er vom Sponsor im Anschluss nicht das gewünschte Geld.

Los Angeles – Eigentlich bewegen sich Donations für Streamer die meiste Zeit im einstelligen Bereich. Sollte es dann doch zu einer größeren Geldspende kommen, erwarten die generösen Twitch-Zuschauer teilweise eine Gegenleistung und da reicht einfaches Zocken vor dem Bildschirm nicht aus. Der amerikanische Fortnite-Streamer Lacy sollte sich für eine Spende von 2.500 Dollar den Kopf rasieren, allerdings wurde er mit dieser Aufgabe hinters Licht geführt.

Streamer rasiert seinen Kopf für Donation, erhält aber kein Geld vom Spender

Das ist passiert: Der Twitch-Streamer Lacy wurde im Chat mit einer besonders großen Donation gelockt. Ein Zuschauer versicherte ihm, sollte er sich den Kopf und seine Augenbrauen rasieren, würde er 2.500 Dollar als Spende erhalten. Bei dieser Summe überlegte der 20-Jährige nicht zweimal und griff im Livestream zum Rasierer. Kurze Zeit später war er auch schon um sein Haar erleichtert.

Allerdings hatte sein vermeintlicher Gönner dann doch eine andere Idee und zog das Geld kurze Zeit nach der Aktion wieder zurück. Statt Geld blieb Lacy nur sein neuer Look. Im Stream war Lacy von dieser Nachricht sichtlich angefressen. „Man, ich hab mir den ganzen Kopf rasiert. Für kein Geld?“. Das ist der entsprechende Clip aus seinem Stream.

Lacy ist von der Doantion so frustriert, dass er sogar seinen Sub-Marathon beenden wollte. Dabei wird ein Livestream so lange fortgesetzt, wie Donations für den Streamer eintrudeln. Warum der Zuschauer sein Geld zurückgezogen hat, weiß Lacy nicht genau. Der User blockte ihn nach der haarigen Aktion bei Twitter und Fortnite und deaktivierte sogar den eigenen Twitch-Account. Immer mehr Streamer verlassen derzeit Twitch und wechseln zu Kick, allerdings steht diese Plattform in der Kritik.

Wer ist Lacy? Lacy ist ein US-amerikanischer Streamer, der vor allem für seinen Fortnite-Content bekannt ist. Sein erstes Video veröffentlichte er im Mai 2020, seitdem konnte er auf YouTube 9.000 Abonennten dazugewinnen. Auf Twitch kann der 20-Jährige sogar ganze 83.000 Follower verzeichnen.

Streamer rasiert sich Kopf – traut sich nicht mehr auf die Straße

So geht es Lacy: In einem Interview mit Kotaku verriet der Streamer wie es ihm nach der Rasur ging: „Um ehrlich zu sein, war es am Anfang nicht schlimm. Aber ich habe mein Haar geliebt, es war lang und lockig und ich habe es in meinem Leben nie komplett abrasiert. Aber als ich es dann noch für den Subathon pink färben musste, fand ich es wirklich schlimm. Ich mag nicht wie es aussieht und möchte so nicht in die Öffentlichkeit.“

Zwar bereut Lacy seine Aktion, aber ein gutes Ende hat sein langer Livestream dann doch. Denn zusammen mit seiner Community konnte er dennoch sein Spendenziel erreichen und tätowierte sich für diesen Erfolg das Brustkrebssymbol auf seinen Unterarm, mit dem Solidarität zu an Brustkrebs erkrankten Frauen ausgedrückt werden soll. Dieses Tattoo wird er mit Sicherheit nicht bereuen.