Amouranth verdient 15.000 Dollar beim Schlafen – Schlaf-Streams laufen gut

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Amouranth spricht über ihre erfolgreichsten Geschäftsideen. Besonders gelohnt haben sich dabei Livestream während des nächtlichen Schlafens.

Houston, Texas – Beim Schlafen Geld zu verdienen, klingt nach einem absoluten Traum. Für die Streamerin Amouranth (Kaitlyn Siragusa) ist das allerdings Realität. Die 29-Jährige ist für ihre ausgefallenen Streams auf Twitch bekannt und geriet wegen dieser auch schon mehrmals in Kritik. Jetzt erzählte die Streamerin in einem Podcast von ihrem besonders lukrativen Content und Schlaf-Streams scheinen sich ordentlich auszuzahlen.

Vollständiger Name Kaitlyn Siragusa Bekannt als Amouranth Geburtstag 02. Dezember 1993 Geburtsort Houston, Texas Follower auf Kick 99.000 (Stand: Juni 2023) Follower auf Twitter 3,7 Millionen (Stand: Juni 2023)

15.000 € für Nickerchen: Amouranth verdient selbst dann Geld, wenn sie einfach nur schläft

So viel Geld fürs Schlafen: Amouranth gehört zu den erfolgreichsten Streamerinnen weltweit. Alleine auf Twitch hatte die 29-Jährige über 6 Millionen Follower, bevor sie erst kürzlich mitten im Livestream zur Konkurrenz-Plattform Kick wechselte. Ihren Erfolg verdankt Amouranth vor allem ihren ausgefallenen Livestreams und Geschäftsideen. Streamen im Hottub, ASMR-Videos oder auch der Verkauf von Badewasser – all diese Dinge bringen der Streamerin Geld. Doch an das Geld ihrer Zuschauer kommt Amouranth sogar im Schlaf.

Größte Streamerin der Welt verrät: Verdient schlafend pro Nacht mehr, als manche pro Halbjahr © Amouranth / Instagram / unsplash

In einem Podcast verriet der ehemalige Twitch-Star jetzt, wie viel Geld sie durch Schlaf-Streams verdient hat. Wie der Name bereits vermuten lässt, hat sich die Streamerin in den entsprechenden Videos vor ihren Zuschauern schlafen gelegt. Diese konnten Amouranth dann dabei zu sehen, wie sie mehrere Stunden in ihrem Bett vor sich hinträumte. Während dieser Zeit trudelten dann immer wieder Spenden ein und wie es scheint, nicht gerade wenig.

Wenn man nur Twitch sieht, dann waren es wahrscheinlich ein paar tausend Dollar. Aber wenn man auch OnlyFans mit einbezieht, während ich schlafe, dann sind es wahrscheinlich 10.000 bis 15.000 Dollar.

Und bei diesen Summen spricht Amouranth nur von einer Nacht. Würde sie sich also jeden Tag in der Woche beim Schlafen filmen und jeweils 10.000 Dollar bekommen, dann hätte die Streamerin dadurch bereits mehr Geld auf dem Konto, als andere in einem ganzen Jahr verdienen.

Amouranth verdient Geld im Schlaf – Hat nicht nur monetären Vorteil

Weiterer Vorteil: Nicht nur geldtechnisch lohnt es sich für Amouranth vor ihren Fans ins Bett zu gehen, auch gesundheitlich spürt die Streamerin positive Effekte. Denn durch verschiedene Sub-Goals konnten ihre Zuschauer die Nickerchen verlängern und sorgten somit dafür, dass Amouranth sogar mehr Schlaf vor der Kamera bekam, als wenn sie offline war. Dass die Streamerin Erholung gut gebrauchen kann, offenbarte sie ihren Fans auf Twitter, denn Amouranth ist an einer Ovarialinsuffizienz erkrankt.