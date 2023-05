Street Fighter 6 schafft neue Prügel-Profis – Der beste Teil für Einsteiger

Von: Joost Rademacher

Kampfspiele müssen nicht brutal schwierig sein. Street Fighter 6 macht den Einstieg endlich spaßig und zugänglich – ohne seine kompetitive Härte zu opfern.

Hamburg – Doom, Warcraft, Street Fighter. Alle diese Spiele haben eine Sache gemeinsam: Sie sind die „OGs“ ihrer Genres, haben sie bekannt und beliebt gemacht. Für Street Fighter und Kampfspiele generell gab es aber immer eine größere Einstiegshürde als für andere Spiele. Zu viele Tasten, zu viele Kombos, zu komplexe Systeme gab es zu lernen. Street Fighter 6 hat endlich einen Weg um diese Hürde herum gefunden und mich womöglich endgültig zum Kampfspiel-Fan konvertiert.

Name des Spiels Street Fighter 6 Release 2. Juni 2023 Publisher Capcom Entwickler Capcom Plattform PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC Genre Fighting Game

Street Fighter 6 Review: Viel zu entdecken in drei großen Spielmodi

Ich habe ein paar Kampfspiele in meinem Leben gespielt. Eine meiner frühesten Gaming-Erinnerungen war Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo, von Tekken über Soul Calibur bis zu Guilty Gear hab ich alles zumindest mal versucht. So richtig halten konnte mich das Genre aber nie, auch wegen seiner enormen Lernkurven. Deswegen war meine große Frage: Kann Street Fighter 6 mich endlich zu einem echten, kompetitiven Kampfspiel-Fan machen? Die Antwort ist ein erstaunlich solides „Ja“, wenn auch mit ein paar Stolpersteinen.

Aller guten Dinge sind drei: Street Figher 6 unterscheidet klar zwischen seinen drei größeren Spielmodi. Jeder davon hat seine ganz bestimmten Eigenheiten und Charakteristika, keiner fühlt sich verschwendet an und am wichtigsten: sie alle stellen einen klaren Weg für Fortschritt und die Entwicklung der Skills dar.

World Tour: Der große Einzelspieler-Storymodus von Street Fighter 6. Man erstellt einen eigenen Charakter, levelt ihn hoch und bastelt ein einzigartiges Moveset für ihn zusammen. Es gibt Nebenquests und Minijobs zu erledigen und man baut Beziehungen zu Meistern auf, den eigentlichen Charakteren von Street Fighter 6, die neue Moves und Stile lehren.

Der große Einzelspieler-Storymodus von Street Fighter 6. Man erstellt einen eigenen Charakter, levelt ihn hoch und bastelt ein einzigartiges Moveset für ihn zusammen. Es gibt Nebenquests und Minijobs zu erledigen und man baut Beziehungen zu Meistern auf, den eigentlichen Charakteren von Street Fighter 6, die neue Moves und Stile lehren. Fighting Ground: Die Sammlung klassischer Spielmodi findet sich im Fighting Ground. Hier gibt es den guten alten Arcade-Modus, lokale Kämpfe, Online-Kämpfe und diverse Tutorials oder Trainingseinheiten. Wer Street Fighter gerne auf die altmodische Weise spielt oder die eigenen Fähigkeiten ausbauen will, ist hier richtig.

Die Sammlung klassischer Spielmodi findet sich im Fighting Ground. Hier gibt es den guten alten Arcade-Modus, lokale Kämpfe, Online-Kämpfe und diverse Tutorials oder Trainingseinheiten. Wer Street Fighter gerne auf die altmodische Weise spielt oder die eigenen Fähigkeiten ausbauen will, ist hier richtig. Battle Hub: Das Online-Herzstück von Street Fighter 6 bildet der Battle Hub. Hier können Spieler aus aller Welt sich in einer großen Kampfhalle zusammenfinden und miteinander oder gegeneinander kämpfen. Hier finden außerdem regelmäßige Events und Turniere statt, es gibt wechselnde Minispiele und Retro-Games zum Ausprobieren und Fans können sich in Clubs zusammenfinden.

Die World Tour dient nicht nur als Einzelspieler-Modus, sie ist auch ein einziger großer Tutorialspielplatz, der unterschwellig alle wichtigen Mechaniken und Moves lehrt. Am Ende der World Tour hat man die Basics von Street Fighter 6 drauf und vor allem ein Gefühl dafür entwickelt, welche Kampfstile wirklich zu einem passen.

Noch dazu hat sie einiges an Umfang zu bieten, mit zahlreichen Nebenquests, abwechslungsreichen Minispielen und netten, wenn auch nicht super-tiefgängigen Rollenspielelementen. Für einen Story-Modus zeigt die World Tour nur etwas wenig Finesse in Sachen Inszenierung und Open World Gameplay.

Street Fighter 6: Die World Tour – Viel zu tun, wenig zu sehen © Capcom

Wer nach oder neben der World Tour ein wenig fokussierter üben oder die einzelnen Charaktere lernen will, findet dafür im Fighting Ground die üblichen Spielmodi. Hier gibt es keine Überraschungen, aber die diversen Tutorials und Trainingsmodi bieten eine Menge Optionen für intensives, aber verständliches Training.

Von einfacher Verteidigung bis zu den ganz dicken Kombos ist hier alles dabei. Nur der übrige Umfang ist etwas dünn. Immerhin bringen die Extremkämpfe mit wilden Regeln noch ein wenig frischen Wind. Der Battle Hub ist dagegen ein ganz anderes Biest, aber darauf komme ich später zurück.

Street Fighter 6 Review: Gameplay-Optionen für alle Ansprüche

Volle Kontrolle: Viel wichtiger wird es erst einmal, einen echten Blick auf die tatsächlichen Kämpfe zu werden. Auf den ersten Blick hat sich hier eigentlich nicht viel getan. Zwei Kämpfer begegnen sich auf einer 2D-Ebene (mit gewohnter 3D-Grafik) und hauen sich Hadoukens, Uppercuts und Spinning Piledrivers um die Ohren, bis einer von beiden nicht mehr aufsteht. Das erweckt im ersten Moment den Anschein, als gäbe es nichts Neues zu sehen, aber die Veränderungen machen sich erst im Laufe der Zeit bemerkbar.

Das Kampfsystem mag zunächst sehr komplex und rigide wirken, wie man es eben von Street Fighter gewohnt ist. In Street Fighter 6 hat Capcom aber die Spielgeschwindigkeit ordentlich angezogen und alle Charaktere mit flüssigeren, nahtlosen Animationen versorgt. So fühlt sich das Geschehen zwar immer noch sehr methodisch an, aber eben auch zugänglicher und weniger steif als früher. Inputs sind präzise und viele Moves gehen leichter von der Hand, als ich es von früheren Teilen in Erinnerung habe. Das gilt aber nur für die „klassische“ Steuerung.

Street Fighter 6: Bis zu den ersten dicken Combos braucht es etwas Training © Capcom

Wer es noch schneller mag und noch ein paar Probleme mit der Eingewöhnung hat, kann auf die „moderne“ Steuerung wechseln. Hier verschwinden die einzelnen Tasten für alle Gliedmaßen und machen Platz für ein einfacheres Layout, das nur leichte, mittlere und harte Angriffe plus Special Moves unterscheidet. Es gibt weniger Kleinarbeit und Fingerverrenkungen zu üben und gerade für Neulinge kann die moderne Steuerung ein echter Segen sein, um auch gegen anspruchsvollere Gegner ein paar ordentliche Respektschellen austeilen zu können.

Sehr schön daran ist aber, dass das moderne Layout die klassische Steuerung deswegen nicht gleich überflüssig macht. Auf Dauer bietet die klassische Methode mehr Raum für kreatives Spiel, mehr Feinheiten in der Nutzung der Moves. Beide Modi haben ihre Daseinsberechtigung und als Einsteiger fühlt man sich nicht benachteiligt, während man trotzdem jederzeit die Option hat, die Stützräder abzunehmen. So wird Street Fighter 6 so komplex wie gewohnt, aber so zugänglich wie noch nie.

Street Fighter 6 Review: Jeder Fortschritt fühlt sich gut an

Immer weiter nach vorne: So kommt aus den Optionen für die Steuerung und der Aufteilung aus World Tour und Fighting Ground ein unheimliches Gefühl von stetigem Fortschritt zusammen. Man lernt die Charaktere besser kennen, prägt sich Angriffsmuster ein. Irgendwann zaubert man die ersten richtig sahnigen Combos aufs Parkett. Man denkt, man hätte das Spiel endlich im Griff. Und dann geht man in den Battle Hub. Und man ist wieder ganz klein, mit Hut.

Street Fighter 6: Im Battle Hub warten die wirklich harten Kämpfe © Capcom

Der Battle Hub ist in Street Fighter 6 wie eine große Arcade-Halle, in der sich unzählige Spieler an den Kampfspiel-Automaten tummeln. Man kann sich jederzeit an eine der Maschinen setzen, um die Spielersuche zu starten. Wer auch immer gerade mit in der Lobby ist, kann sich dazu setzen und die Runde starten. Man kann aber auch einfach den Matches anderer Leute zusehen, sich an Retrogames versuchen, eigene Fight Clubs gründen oder einfach herumhängen.

Der Battle Hub hat sich als erstaunlich gesellige Umgebung erwiesen, in der man genauso gut die Visage neu arrangiert bekommen kann, wie neue Moves von anderen Spielern lernen. Das System funktioniert beim Selber-Kämpfen wie beim Zuschauen ziemlich problemlos und dank Rollback-Netcode konnte ich sogar bei Gegnern aus Japan relativ Lag-frei den Boxsack spielen. Die Lernkurve für Online-Matches ist immer noch enorm steil. Street Fighter 6 präsentiert sich in seinem Battle Hub aber nicht nur von seiner wahrscheinlich kompetitivsten, sondern auch von seiner einladenden Seite.

Street Fighter 6: Zwischen den Kämpfen lädt der Battle Hub zum rumhängen ein © Capcom

Voraussetzung für echten Erfolg wird in Zukunft wohl nur sein, dass Fans die Battle Hubs weltweit auch aufsuchen. Wenn ein Raum mit Spielern gefüllt ist und alle gemeinsam eine gute Keilerei genießen, ist die Erfahrung genial. Es kam während der Testphase aber auch vor, dass nur etwa 3 Spieler im Raum herumdümpelten und alle 10 Minuten mal ein Match zustande kam.

Street Fighter 6 Review: Die halbgaren Momente des Prüglers

Nicht immer auf Hochglanz: Diese Leblosigkeit im Battle Hub ist aber nur Teil einer Sache, die Street Fighter 6 überall manchmal ein wenig verfolgt. Immer wieder kommen Momente auf, in denen sich das Spiel etwas halbgar anfühlt. Grafisch kann das Spiel bei weitem nicht immer beeindrucken. Die Effekte und Umgebungen in den normalen Zweikämpfen sind durchaus schick, alles ist flippig animiert und bunt – in der World Tour dagegen wirkt die offene Welt platt und etwas öde, vor allem am Tag fällt das durch schwache Schatten-Effekte auf. Charaktermodelle wirken nebenbei gerne mal ein wenig wie Wachsfiguren.

Street Fighter 6 schafft neue Prügel-Profis – Der beste Teil für Einsteiger © Capcom

Auch die Menüführung und das Interface von Street Fighter 6 präsentieren sich umständlicher als nötig. Einfach nur die Special Moves des Avatar-Charakters in der World Tour zu ändern, erfordert beizeiten mehr als nur ein wenig Geduld. Auch in den übrigen Spielmodi fällt das leider immer wieder auf, was aus einem kleinen Problemchen dann doch zum Teil eine andauernde Nervigkeit macht.

Street Fighter 6: Fazit zur einsteigerfreundlichen Rückkehr des Prügelspiel-Urvaters

Am Ende des Tages ist Street Fighter 6 aber nun einmal ein Kampfspiel. Hier sollen Fäuste fliegen und wenn das passiert, passiert das auch so richtig wuchtig. Das hier ist eine klassische Fortsetzung, wie Fans der Reihe sie sich erhoffen dürften. Es ist komplex, steckt voller neuer frischer Ideen für Einzel- und Mehrspieler und bietet einen genialen Spielplatz für knallharten Wettkampf. Aber es macht sich auch alle Mühe, Casuals wie mir zu zeigen, warum die Fighting Game Community bis heute so aktiv und groß ist. Warum es sich lohnt, in einem Kampfspiel gut zu werden.

Die Antwort auf dieses „warum“ ist täuschend einfach: Das Gefühl, aus einem Kräftemessen nach so viel Training und so viel Hingabe siegreich hervorzugehen, ist bombastisch. In Street Figher 6 habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal selbst erleben können, was ich vor allem der World Tour mit ihrem stetigen Tröpfeln an clever verschleierten Tutorials und dem ständig motivierenden Battle Hub zu verdanken habe. Und jetzt will ich mehr davon.

Pro Contra + Klassisches Fighting Game, wie Fans es kennen - World Tour fehlt in vielen Belangen ein wenig Finesse + Erprobtes Kampfsystem in neuer, dynamischer Umsetzung - Lernkurve für Onlinekämpfe bleibt brutal hoch + So komplex wie gewohnt, so zugänglich wie noch nie - Menüführung und Interface sind oft umständlicher als nötig + World Tour als umfangreicher Tutorial- und Kampfspielplatz - Gelegentliche Ungereimtheiten in der Grafik bei Umgebungen und Charakteren + Battle Hub bietet neue Wege für Geselligkeit und Wettkampf - Charakterauswahl dürfte bei Fans ein paar Wünsche offen lassen + Moderne Steuerung erleichtert Einstieg, ohne klassische Steuerung überflüssig zu machen + Diverse Trainings- und Tutorialmodi zum Üben + Zahlreiche Minispiele und Nebenbeschäftigungen