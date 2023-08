Super Mario verliert seine Stimme – Belächelte Fan-Theorie wird Wirklichkeit

Von: Jonas Dirkes

Charles Martinet zieht seinen roten Hut. Der Sprecher von Super Mario wird sich nach über 30 Dienstjahren von der Rolle zurückziehen. Fans ahnten das bereits.

Hamburg – Über 30 Jahre lang lieh Charles Martinet seine unvergleichbar energetische Stimme an niemand geringeres als Super Mario. Neben dem italienischen Klempner synchronisierte Martinet ebenso die Charaktere Luigi, Wario und Waluigi. Auch im Super Mario Bros. Film übernahm der Amerikaner gleich mehrere Rollen. Damit ist jetzt aber Schluss. Wie Nintendo via Twitter verkündete, wird Martinet sich von nun an zurückziehen und ausschließlich als Mario-Botschafter in Erscheinung treten. Eine zunächst belächelte Fan-Theorie prognostizierte das bereits im Juni.

Spielekonsole: Nintendo Switch Hersteller: Nintendo Erscheinungsjahr: März 2017 Varianten der hybriden Nintendo-Konsole: Switch (Revision 2019), OLED-Modell (2021), Switch Lite (2019) Verkaufte Exemplare: ca. 110 Millionen Einheiten

Super Mario: Charles Martinet wird den italienischen Klempner nicht mehr sprechen

Was ist passiert? Kurz und schmerzlos ließ Nintendo via Twitter verlauten, dass Charles Martinet seine rote Kappe ziehen wird und Super Mario fortan nicht mehr seine Stimme leihen werde. Stattdessen bekäme der Synchronsprecher eine neue Aufgabe: Als Mario-Botschafter werde er weiterhin die Welt bereisen und auf Fans des italienischen Klempners treffen.

Zu einem späteren Zeitpunkt plane Nintendo außerdem eine gemeinsame Grußbotschaft von Martinet und dem Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto zu veröffentlichen. Der mittlerweile 67 Jahre alte Martinet äußerte sich in der Vergangenheit des Öfteren dazu, dass die schrägen Klangfarben der vielen Nintendo-Charaktere seine Stimme bei langen Aufnahme-Sessions stark belasten würden.

Belächelte Fan-Theorie wird Wirklichkeit – Super Mario verliert seine Stimme © Twitter: @CharlesMartinet | Nintendo

Eine Fan-Theorie bewahrheitet sich: Als Super Mario Bros. Wonder von Nintendo im Juni angekündigt wurde, machte ein auf den ersten Blick seltsames Gerücht die Runde. Fans waren sich nicht sicher, ob im farbenfrohen Trailer wirklich der echte Super Mario mit ihnen spricht. Auch der erste Trailer zu Wario Ware: Move it! machte viele in der Community stutzig – Charles Martinet spricht das nicht!

Wurden die Fans für diese Theorie zunächst noch belächelt, stellt sich nun heraus, dass sie tatsächlich recht behalten sollten. Wie Nintendo jetzt bestätigte, ist Charles Martinet nicht an der Entwicklung von Super Mario Bros. Wonder oder Wario Ware: Move it! beteiligt. Wer in den Spielen allerdings spricht, verriet der japanische Konzern bisher nicht. Ein Nachfolger für Charles Martinet wurde bisher nicht vorgestellt.