Tears of the Kingdom: 5 Gründe, weshalb das Spiel an der hohen Erwartungshaltung scheitern wird

Von: Daniel Neubert

Tears of the Kingdom: 5 Gründe, weshalb es an der hohen Erwartungshaltung scheitern wird © Nintendo

Tears of the Kingdom ist eines der meist erwarteten Spiele des Jahres. Doch es wird es den Vorgänger Breath of the Wild nicht toppen können.

Hamburg – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der lang erwartete Nachfolger zu dem letzten Zelda-Titel Breath of the Wild. Nach etwa sieben Jahren legt Nintendo endlich die Fortsetzung zu einem der größten Open-World-Abenteuer aller Zeiten vor. Die Erwartungshaltung ist astronomisch, besonders die Erwartungshaltung der Fans und Kritiker.

ingame.de erklärt im Artikel 5 Gründe, weshalb Tears of the Kingdom an seiner Erwartungshaltung zwangsläufig scheitern wird.

Nach sieben Jahren nach Hyrule zurückzukehren wird sich für viele Spieler anfühlen, wie nach Hause zu kommen. Aber kann das neue Zelda den Fans überhaupt noch bieten, was sie suchen? Waren sieben Jahre zwischen den beiden Spielen genug Zeit, um die große Spielwelt mit neuem Leben zu füllen? Gibt es genug Neues, was die Spieler wirklich begeistern kann?