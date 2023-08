Tekken 8: Prügel beziehen kann Spaß machen – So einsteigerfreundlich ist es

Von: Daniel Neubert

Teilen

Tekken 8 ist der neuste Teil der beliebten Prügelspiel-Serie. Wir verraten, ob sich das Beat ’em up auch für Spieler ohne Vorkenntnisse lohnt.

Köln – Für Fans von klassischen Prügelspielen und Beat ’em up‘s brechen aktuell sehr gute Zeiten an. Nachdem erst im Juni Street Fighter 6 von Capcom in den Ring geschickt wurde, antwortet Publisher Bandai Namco prompt mit dem Release-Datum von Tekken 8. Wir konnten das Spiel auf der Gamescom 2023 in Köln anspielen und verraten, ob Tekken 8 auch für Neueinsteiger geeignet ist.

Videospiel Tekken 8 Plattformen PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows Entwickler Arika, BANDAI NAMCO Studios Genres Kampfspiel, Actionspiel Herausgeber Bandai Namco Entertainment, Namco Bandai Games America Inc. Erscheinungsdatum 26. Januar 2024 Serie Tekken Engine Unreal Engine 5

Tekken 8: Prügel beziehen kann Spaß machen – Auch wenn die Konkurrzenz nicht schläft

Worum geht es? Viele „Beat-em-up“-Fans ordnen sich oft einem von zwei Lagern zu. Die einen lieben Street Fighter, während die andere Hälfte der Genre-Fans auf die „Tekken“-Serie schwört. Doch bis ein neuer Serienteil erscheint, gehen oftmals Jahre ins Land. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei alteingesessenen Fans beider Serien. Tekken 8 wurde bereits 2022 angekündigt. Vor wenigen Tagen veranstaltete Bandai Namco einen ersten „Network-Test“ sodass wir bereits eine Vorschau zu Tekken 8 veröffentlichen konnten.

Wie einsteigerfreundlich ist Tekken 8? © Bandai Namco / ingame.de (Montage)

Welche neuen Infos gibt es? Im Rahmen der Opening Night Live der Gamescom 2023 wurden neben dem Release-Datum von Tekken 8 auch einige neue Infos bekannt. Hier gibt es einen schnellen Überblick über alle Neuigkeiten, bevor wir aufs Gameplay eingehen:

Insgesamt wird es 32 spielbare Kämpfer geben

Ein neuer Singleplayer-Modus kommt ins Spiel

Die Charaktere werden wieder individualisierbar sein

Der Modus „Arcade Quest“ bietet eine eigene Storyline

Tekken 8: Prügel beziehen kann Spaß machen – Durch „Button-Mashing“ zum Sieg

Lohnt sich Tekken 8 für Neulinge? Ich hatte mit der Tekken-Serie bisher in meinem Leben keine Berührungspunkte. Überhaupt bin ich ein absoluter Grünschnabel, wenn es um Fighting-Games geht. Als ich also auf der Gamescom einen Controller zum Anspielen von Tekken 8 in die Hand gedrückt bekam und ich mich plötzlich im Zweikampf behaupten musste, erwachte in mir ein uralter Spieler-Reflex. Panisch drückte ich alle Knöpfe, und schleuderte meinem Widersacher unkoordinierte Angriffe entgegen, die er mühelos konterte.

Sogar die Kombos lassen sich im Kampf anzeigen. © Bandai Namco

Doch bereits nach wenigen, kurzen und schmerzhaften Niederlagen wendete sich langsam das Blatt. Ich führte Kombos aus und konnte zumindest ein Unentschieden erzwingen. Ich kann also guten Gewissens für alle Neulinge sprechen, wenn ich sage: Tekken 8 hat eine spaßige und belohnende Lernkurve. Auch wenn die Anzahl an Charakteren und Moves auf den ersten Blick sicherlich abschrecken kann, ist das Kampfsystem trotzdem sehr intuitiv.

Diese Mechanik ist neu: Besonders spannend ist auch die neue „Heat“-Mechanik. In jeder Runde bekommt der Spieler die Möglichkeit, seinen Kämpfer in den „Heat-Modus“ zu versetzen. Dadurch teilt die Figur wesentlich stärkere Treffer aus und kann sogar den Block des Gegners durchbrechen. Die Kämpfe gewinnen dadurch jede Menge taktische Tiefe. Wer die Mechanik in Tekken 8 strategisch einsetzt, kann damit das ganze Match kippen oder seinen Vorteil weiter ausbauen.

Jedoch dauert der starke „Heat-Modus“ nur zehn Sekunden an, es ist also enorm wichtig, die Funktion mit bedacht einzusetzen. Gerade für Einsteiger ist die Mechanik besonders hilfreich, denn wer von einem übermächtigen Gegenspieler in die Ecke gedrängt wird, kann somit die Chancengleichheit wieder herstellen. Angriff ist eben manchmal die beste Verteidigung.

Tekken 8: Prügel beziehen kann Spaß machen – Können Einsteiger hier Freude haben?

Unser Fazit nach der Hands-On-Session: Bandai Namco hat auf den ersten und zweiten Blick mit Tekken 8 sehr viel richtig gemacht. Der Titel verspricht packende Kämpfe, bei denen auch Serien-Neueinsteiger ihre Freude haben werden. Darüber hinaus sieht Tekken 8 dank Unreal Engine 5 fantastisch aus und spielt sich sehr flüssig, selbst wenn ihr nur auf die Knöpfe hämmert.

Alle Schläge und Kicks fühlen sich wuchtig an, die Timing für Blocks und Konter sind genau richtig. Ob das Balancing der 32 Kämpfer am Ende ausgewogen genug ist und auch die Hardcore-Fans überzeugt, wird sich zeigen, wenn Tekken 8 am 26. Januar 2024 auf PS5, Xbox und PC erscheint.