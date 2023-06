Totenbeschwörer in Diablo 4 mit dem besten Build

Infimist Necro Build

+ © Blizzard / Imago Images (Montage) Diablo 4 ist auf Weltstufe 4 schwer – Gegner wie der Butcher sind viel zu stark © Blizzard / Imago Images (Montage)

Mit dem richtigen Build verwandelt sich der Totenbeschwörer in ein fast unzerstörbares Monster.

Irvine, Kalifornien – Der Totenbeschwörer richtet in Diablo 4 extrem großen Schaden an. Ein neuer Build sorgt im Endgame dafür, dass man quasi unbesiegbar ist. Der Build nennt sich Infimist Necro und sorgt dafür, dass man die schwersten Dungeons sogar solo spielen kann.

ingame.de zeigt den Infimist Necro Build in Diablo 4.

Lesen Sie auch Diablo 4: Infimist Necro Build – So knackt ihr Tier 100 Albtraum-Dungeons solo Diablo 4: Infimist Necro Build – So knackt ihr Tier 100 Albtraum-Dungeons solo

Der Totenbeschwörer ist eine der stärksten Klassen in Diablo 4. In der Tierlist der Klassen von Diablo 4 spielt der Totenbeschwörer also ganz vorne im S-Tier mit.