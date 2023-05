Trevor-Schauspieler spricht über mögliches Comeback in GTA 6

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Insider rechnet mit Ankündigung - Rockstar kann sich nicht vor PS5-Erfolg verstecken © Rockstar Games (Montage)

Trevor könnte ein Comeback in GTA 6 feiern. Der Schauspieler des ikonischen Charakters spricht über eine mögliche Rückkehr.

New York – Laut Leaks bekommen Fans in GTA 6 gleich zwei neue spielbare Hauptcharaktere aufgetischt. Neben Jason und Lucia erwarten Fans möglicherweise aber auch über einige altbekannte Gesichter, denn Rockstar Games könnte Fan-Liebling Trevor zurück ins Spiel holen. Nun äußerte sich auch der GTA-Schauspieler zur Theorie.

ingame.de verrät alles zum Comeback von Trevor in GTA 6.

Mehr zum Thema GTA 6 mit bekannten Gesichtern? Trevor-Schauspieler spricht über Comeback

Trevor Philips ist einer der drei spielbaren Protagonisten aus GTA 5. Bei Fans hat der Berufsverbrecher aus Los Santos schon längst Kultstatus erreicht. Kein Wunder also, dass sich viele GTA-Spieler ein Comeback des Charakters im anstehenden nächsten Teil wünschen. Ein Fan hatte nun das Glück den Schauspieler persönlich zu treffen und nutzte die Chance direkt um Steven Ogg nach einer möglichen Rückkehr zu befragen.