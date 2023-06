Twitch-Star Fibii eifert TikTok-Schönheitsideal nach – Kollegen warnen vor gefährlichem Trend

Teilen

Twitch-Star Fibii möchte Gewicht verlieren. Als sie diesen Wunsch mit ihren Fans teilt, bekommt sie allerdings nicht nur Zuspruch, sondern wird auch gewarnt.

Erfurt – Fibi Pfeiffer (Fibii) ist mit 17 Jahren wohl eine der bekanntesten deutschen Streamerinnen. Auf Twitter teilte sie jetzt einen Wunsch mit ihren Fans, der Twitch-Kollegen Sorgen bereitet. Die junge Streamerin will Gewicht verlieren. Allerdings orientiert sie sich hierfür an einem TikTok-Schönheitsideal, das stark in der Kritik steht.

Echter Name Fibi Pfeiffer Bekannt als xFibii Geburtstag 5. Januar 2006 Geburtsort Sachsen Follower auf Twitch 570.00 (Stand Juni 2023) Follower auf Instagram 322 .000 (Stand April 2023)

Fibii im TikTok-Beautywahn: Wunsch nach Gewichtsverlust bereitet Kollegen sorgen

Fibiis Wunsch: Fibii ist aus der deutschen Streamer-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Trotz ihres jungen Alters ist sie auf Twitch zu einer wahren Größe geworden. Aber auch Fibii scheint nicht davon verschont, sich mit anderen Frauen zu vergleichen. Auf Twitter postete sie jetzt ein Bild einer TikTok-Userin, deren Körper sie sich zum Vorbild nimmt. „Ich werde versuchen, diesen Monat so viel Gewicht abzunehmen, damit mein Bauch so aussieht. Kaloriendefizit ich komme.“ Hier ist der Post auf Twitter.

So reagieren Kollegen: Ihr Vorhaben lässt ihre Streamer-Kollegen hellhörig werden. Das Ideal-Bild, das Fibii verfolgt, sei unrealistisch und gefährlich. Für viele wirkt ein solcher Wunsch wie der Beginn einer Essstörung. Auch Jasmin „Gnu“ Sibel meldet sich zu Wort; die Streamerin litt selber unter einer solchen Erkrankung, da sie ebenfalls im jungen Alter mit ähnlichen Ideal-Bildern konfrontiert wurde.

Twitch-Star Fibii eifert TikTok-Schönheitsideal nach - Kollegen warnen vor gefährlichem Trend © Fibii / unsplash (Montage)

„Als jemand, der wegen solchen Zielen damals in eine fatale Essstörung gerutscht ist, die alles zerstört hat, rate ich dir langsam abzunehmen über mehrere Monate. Du hast so eine tolle Figur, Fibii! Ich habe mich auch immer an anderen orientiert und das war mein Untergang“. Jasmin macht klar, dass ein drastisches Kaloriendefizit keine gesunde Option ist, um abzunehmen. Auch der ständige Vergleich mit vermeintlichen perfekten Körpern kann Essstörungen begünstigen.

Was ist eine fatale Essstörung? Fatale Essstörungen sind psychische Erkrankungen, die sich durch eine Störung des Essverhaltens und dem Verhältnis zum eigenen Körper kennzeichnen. Betroffene sind mit dem ständigen Gedanken der Nahrungsaufnahme und der daraus resultierten Gewichtszunahme konfrontiert, es gibt allerdings Unter- und Mischformen. Es wird häufig sehr genau darauf geachtet, wie viel Kalorien dem Körper zugeführt werden und in manchen Fällen wird bei zu hoher Zufuhr auch zu selbst herbeigeführtem Erbrechen oder dem Missbrauch von Abführmitteln gegriffen.

Fibii äußert Wunsch nach Gewichtsverlust – Fans sind um Streamerin besorgt

Wie gefährlich ist das? Auch Fibiis Fans denken, dass ihr Wunsch nach dem vermeintlichen Ideal ungesund ist. Unter ihrem Post häufen sich die Kommentare, dass sie auf ihre psychische Gesundheit achten soll. Laut Statista wiesen in Deutschland im Jahr 2022 rund 33 Prozent aller Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren Symptome einer Essstörung auf, bei den Jungs waren es 12 Prozent. Tendenziell stieg die Zahl der Erkrankten in den letzten Jahren, dies wird unter anderem auch darauf zurückgeführt, dass junge Menschen durch Social Media unrealistische Vorbilder entwickeln.

Ob Fibii sich von ihrem Vorhaben abhalten lässt, bleibt abzuwarten, auf Twitter ging sie auf die Kommentare von Jasmin Gnu und ihren Kollegen nicht ein. Auch wenn sich Fibiis Fans um sie sorgen, bekommt die Streamerin nicht nur Zuspruch auf Twitter. Für ein lässiges Outfit erhielt Fibii fiese Kommentare auf der Plattform.